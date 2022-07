Egy nap alatt három cápatámadásról is olvastam a világhálón: a magyarok által is kedvelt egyiptomi üdülőhely, Sharm el-Sheikh közelében előbb egy osztrák, majd egy román turista halt bele a sérüléseibe. Utóbb pedig egy 17 éves kamaszlányt rántott a mélybe a nagyragadozó Floridában. Neki szerencséje volt, a közelben lévő – amúgy tűzoltó – bátyjának nem csak a cápát sikerült elijesztenie, de az általa alkalmazott szorítókötés megmentette az elvérzéstől. Amikor a 80-as években, néhány éves késéssel megjelentek a hazai mozikban a Spielberg rendezte Cápa filmek, még a Velencei-tóban is – ahová tinédzserként naponta jártunk vonattal fürdeni - attól rettegtem, hogy megtámad valamilyen vízi szörny. Azóta sem szeretek belegondolni úszás közben, vajon mi lehet alattam a mélyben.