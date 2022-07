Rendkívüli közgyűlés

1882 júliusának elején Székesfehérvár törvényhatósága rendkívüli közgyűlést tartott Havranek József polgármester királyi tanácsos elnöklete alatt. Az ülésen napirendre került a Sárbogárd irányába építendő vasúti szárnyvonal, valamint a honvédlaktanya építésének tervére kiírt pályázat. Nagy vita bontakozott ki abban a kérdésben, hogy a helyi reáliskola felállítson-e egy VII. osztályt, melynek tanítását a tanári kar díj nélkül vállalta. A képviselők végül úgy döntöttek, a témában feliratot fogalmaznak a közoktatásügyi miniszter felé.

Hírünk az országban

Ötven évvel ezelőtt, 1972- ben az újságban időről időre azt gyűjtötték össze, milyen cikkek jelentek meg az ország más újságjaiban Fejér megyéről. A július 6-i összeállításból kiderül, hogy a Képes Újság címoldalán és három belső oldalán képes összeállítással köszöntötte az 1000 éves Fehérvárt. A Népszabadság Turisztika című rovatában Csókakő természeti szépségeire is felhívták a figyelmet. A Műemlékvédelem című folyóirat pedig országos példák között említette a fehérvári műemlékek gondozását.

Új főigazgató és szakok

Új főigazgatót választott a Kodolányi János Főiskola: a 2000 augusztusa óta megbízott Szabó Péter főigazgató pályázatát egyhangú szavazással fogadta el a főiskolai tanács és az önálló főiskolai közalapítvány – írtuk 2002. július 6-án. Arról is hírt adtunk: elkészült a nyelvtanári szakok egyetemi szintű képzéséhez szükséges anyag, melyet már be is nyújtottak az akkreditációs bizottsághoz. A Kodolányinak abban az időben 6500 hallgatója volt, s Szabó Péter úgy nyilatkozott, hogy a főiskolát – amelyet újabb szakokkal kívántak bővíteni – a legjobbak között tartják itthon számon.