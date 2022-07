Presztízsmeccs a végén

Az 1971–1972-es NB I.- es labdarúgó-bajnokság vége előtt két fordulóval a Salgótarjánt fogadta a Videoton. A mérkőzés napján, július 5-én ezt írta az újság: „A fehérváriak amolyan presztízsmérkőzésnek tekintik ezt a találkozót, hiszen a Ferencváros legyőzése után a Salgótarján két vállra fektetése is szép fegyvertény lenne.” A siker nem maradt el, a Vidi 7-4-re győzte le a vendégeket, akik egyébként bronzéremmel zárták a bajnokságot, míg a Vidi csak a 7. helyen végzett.

Durva vihar csapott le

„Először a sárga, majd utána a piros rakéta fellövése jelezte a viharveszélyt. Az agárdi strandon a hangszórók parancsolták kifelé a fürdőzőket a vízből. Volt is ok a sietségre, nem telt el tíz perc a rakéták fellövésétől, és a csendes víz egyszeriben megváltozott: méteres hullámokat korbácsolt a szélvihar, padokat döntögetett, ágakat tört, fákat csavart.” A Hírlap 1982. július 5-i cikke szerint 55 embert kellett a vízből kimenteni. A hirtelen jött vihar nagyobb károkat okozott máshol is: az úttestre dőlt fák miatt több helyen órákra leállt a forgalom, a viharos szél pedig a nagyfeszültségű vezetékrendszereket is megrongálta, így hosszabb-rövidebb időre áram nélkül maradt Mór, Csákvár, Bicske környéke, illetve a Szabadbattyán – Börgönd – Maroshegy – Seregélyes – Pátka vonal, de nem volt áram Baracska – Ercsi-Sinatelep déli részén sem.

Újdonságszámba ment

Új forgalomirányító lámpát helyeztek üzembe Székesfehérváron a Balatoni úton, a Batthyány úti vasúti sorompó közelében. A cél a gyalogosok biztonságos átkelésének elősegítése volt, méghozzá egy akkoriban még ritkaságszámba menő berendezéssel: a gyalogosgombbal jelezhette átkelési szándékát, amire a lámpa pirosra váltott a 70-es úton érkező járműveknek. Az újdonságról 1992. július 5-én számolt be a Fejér Megyei Hírlap.