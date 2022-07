Nem szabad késlekedni

1962. július 19-én arról írt a Fejér Megyei Hírlap, hogy „Aratni, csépelni, szénát betakarítani, szántani, újra vetni; ezek most a legfontosabb tennivalók a határban. Késlekedni nem szabad egy percet sem, hiszen az időjárás igen szeszélyes; egyik órában süt a nap, a másikban már nyári zápor söpör végig a mezőn. A mezőgazdasági nagyüzemek dolgozói ezekben a hetekben, napokban kihasználnak minden órát, hogy a megtermelt gabona ne menjen veszendőbe. De gondolnak a következő esztendőre is. Szántanak, készítik a talajt gabona alá…” – áll a tudósításban, melyhez jól kapcsolódik a lap második oldalán található Kabáczy Szilárd Dús kalászok című fotója. Az időjárás, úgy tűnik, akkoriban is megnehezítette a gazdák dolgát.

Kényszerpihenőn

Tíz évvel később, 1972. július 19-én szintén a szeszélyes időjárásról szól a fáma, mely miatt kényszerpihenő volt a gazdaságokban, ám ez „után néhol már vasárnap, sőt szombaton, de valamennyi megyénk termelőszövetkezetében csak hétfőn délelőtt kezdődött meg ismét a kenyérgabona betakarítása.” Majd hozzátették: „Gondot csupán az okozott hétfőn, hogy magas volt a búza víztartalma, így saját szárító berendezésüket is üzembe kellett helyezniük.”

Pontyokat telepítettek

Visszatérve 1962-be, a Velencei-tóról is szólt egy tudósítás: „A Halászati Termelőszövetkezetek Központi Intéző Bizottsága dinnyési halgazdaságának ivadék állományából megkezdte a Velencei-tó pontyállományának fejlesztését. Az elmúlt héten összesen mintegy félmillió pontyivadékot telepítettek át Dinnyésről a Velencei-tóba. További tervek szerint ugyanebben az esztendőben még 200 mázsa egynyaras és kétnyaras ivadékot is kap a tó…” A nyári szezon tehát javában tartott… STR