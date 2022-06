Nyáron megfázni? Igenis lehetséges. Higgyék el nekem, mert a saját orromban és torkomban tapasztalom. Nyilván orvoshoz nem megyek, mert úgysem tudnak velem mit kezdeni, így hát a „Google a barátunkat” hívtam segítségül. Első „hasznos” tanács a következőképpen szólt: „Sokat pihenjünk, és kerüljük a klímát!” – köszönöm szépen, gondoltam magamban, de egyik sem igazán kivitelezhető. A kánikulai meleg az elsőt, míg a munkám és az otthoni felújítás szűkös határideje a másodikat oltotta ki rögtön. A második keresési eredmény már jobban tetszett: Gargarizálj sós vízzel! – ez a mondat édesanyám szavait idézte, aki mindig azt mondta: Ne szedj fölöslegesen gyógyszert, dobd el a cukorkát, gargarizálj! A múltban ez működött, ki tudja, lehet most is bejön. Hiszen mint tudjuk: a mami receptjénél nincs is jobb!