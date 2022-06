Az MNB-irodahálózat Székesfehérvári Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodája továbbra is várja a megkereséseket ingyenes pénzügyi tanácsadói szolgáltatásaira. Akár hitelről, biztosításról vagy bármilyen más pénzügyi termékről legyen szó, mielőtt döntést hoz, forduljon bizalommal hozzájuk: segítenek a tudatos választásban. Pénzügyi panaszok vagy jogsérelmek esetén is segítséget nyújtanak a szolgáltatóval való kapcsolatfelvételben, a panaszlevél szakszerű elkészítésében. Az iroda ügyfélfogadási időben, vagyis hétfő és csütörtök 9 és 15 óra között, szerdán 11 és 17 óra között személyesen, telefonon a 06-20-402-9669-es számon, elektronikusan a [email protected] címen és postai úton is fogadja az érdeklődőket (Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 18., I. emelet 202. Személyes megkeresés előtt javasolt időpontot egyeztetni.