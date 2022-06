Érkezik a poharas vanília

„Fagylaltújdonsággal lepte meg az édes nyári csemege kedvelőit a Fejér és Komárom megyei Tejipari Vállalat: poharas fagyit hozott forgalomba” – számolt be a hírről a Fejér Megyei Hírlap ötven évvel ezelőtt. A vaníliaízű fagyit ízléses műanyag poharakba tették, s alufóliával zárták, majd minden darabhoz apró fakanalat mellékeltek. A nyári újdonságból naponta 14–16 ezer adagot készítettek, ám ez a men - nyiség is kevésnek bizonyult Székesfehérvár és Budapest fagyikedvelőinek, akik ennek a mennyiségnek a dupláját is elfogyasztották volna.

Asztrológiai tanácsok

Harminc évvel ezelőtt az aktuális hírek és történések mellett az egészség rovatban asztrológiai tanácsokat is találhattak olvasóink a lapban. „A pszichológia két típusra osztja fel a munkavégzők világát. Olvassa el Ön is, hogy melyikben ismer magára, és kövesse az égitestek utasításait” – olvashatták az írás első bekezdésében, melyet konkrét személyiségek szerinti tanácsok követtek. A munka világában kényelmesen ténykedőknek az alábbiakat javasolták akkoriban a csillagok: „Mielőtt belevágna a munkába, képzelje maga elé ennek az előnyös oldalait. Munkanapját ossza három vagy négy részre. Minden elvégzett szakasz után engedélyezzen egy rövid szünetet magának, és jutalmazza meg önmagát teljesítményéért. A sikeresen elvégzett munka utáni jó érzés kárpótolja a fáradozásáért. Ez motiválja arra, hogy az új feladatokhoz még több energiával lásson hozzá.”