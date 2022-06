Más volt az érték és az igény

Hatvan évvel ezelőtt a Dusek család öröméről számolt be a Fejér Megyei Hírlap ezen a napon. Mint az a szövegből kiderül, június 13-án fizették ki a Könnyűfémműben az ott dolgozó Dusek Endrének a lottónyereményét, a négyes találatért járó negyedmillió forintot. A férfi munkatársai előtt, gratulációk, kézfogások közepette örömmel vette át a takarékbetétkönyvet, a pénzkötegeket. Dusek Endre azt mesélte, hogy amikor a lottó nyerőszámait hallotta, meglepődve mondta: hármas találatom van! Aztán az a három mégiscsak négy lett és otthon, a Zobori úton öt ember nézett boldogan egymásra. Csak a mama karján ülő kisfiú nézte kissé értetlenül, hogy minek örül apuka. Pedig két testvérével együtt neki is része lesz az örömben, hiszen úgy tervezik, többek között házat vesznek a nyereményből. A „mi a szerencse titka?” kérdésre Dusek csak annyit felelt: rendszeresen kell szelvényt venni és akkor a szerencse másra is rámosolyoghat.

Magyarok tisztította ősi Tigris folyó

Arról is 1962. június 15-én írt a hírlap, hogy magyar berendezés működött Irakban. Mint a cikkből megtudható: „Az elmúlt hetekben Bagdadban nagy sikerrel mutatta be a Nikex nehézipari külkereskedelmi vállalat a magyar gyártmányú víztisztító berendezést, amelyet a Tigris folyónál és a belőle elágazó csatornáknál a gyakorlatban is kipróbáltak. A magyar berendezés óránként 12 köbméter folyóvizet tisztított meg és tett élvezhetővé, kitűnő minőségű ivóvizet szolgáltatott. A versenytárgyalásra a Nikex is elküldte ajánlatát, s a pályázatot angol, belga, nyugatnémet cégeket megelőzve, a magyar vállalat nyerte meg, így az iraki városés községfejlesztési minisztérium tíz víztisztító berendezést rendelt.