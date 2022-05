Mindannyiunk kötelessége és közös érdeke a parlagfű ellen történő hatékony védekezés, a megfelelő mentesítés. A termelők és földtulajdonosok egész évben kötelesek védekezni földterületükön a károsító gyomnövények ellen, ez a parlagfű mellett az egyéb károsító gyomnövényekre is vonatkozik. Kötelesek az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot folyamatosan fenntartani. Amennyiben nem tesz eleget közérdekű védekezést kell elrendelni, mely során a földtulajdonos köteles a megbízott személyek munkavégzését elősegíteni, az irtással járó költségeket viselni. Mindezek mellett a terület méretétől, elhelyezkedésétől függően bírságot szabnak ki, mely 15.000 – 5.000.000. Ft-ig terjedhet. Júniusban földi és légi úton is megkezdődik a parlagfűvel fertőzött területek országos felderítése. Az állampolgárok is hatékonyan közre tudnak működni, a parlagfű bejelentő rendszeren keresztül (https://pbr.nebih.gov.hu/), mely regisztrációt követően fogadja a bejelentéseket.