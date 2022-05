Székesfehérváron a 2022–2023-as nevelési évre május 19-én és 20-án, naponta 8-tól 17 óráig lehet beíratni a kisgyermekeket az önkormányzat által fenntartott óvodákba. Szeptember 1-jétől minden olyan kisgyermeknek, aki 2022. augusztus 31-éig betölti a harmadik életévét, legalább napi négy órában kötelező óvodába járnia. A beiratkozáskor elsősorban oda kell felvenni a gyermeket, amelynek a körzetében lakik, vagy ahol a szülő dolgozik. Kérik a szülőket, hogy azon kisgyermekek esetében is jelezzék felvételi igényüket az intézményeknél, akik 2022. szeptember 1. és 2023. február 28. között töltik be a harmadik életévüket. A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a gyermek lakcímkártyáját, valamint a szülő személyi azonosító- és lakcímkártyáját. A felvételről az óvoda igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napig. A városi honlapon már elérhető az óvodai beiratkozásról szóló részletes tájékoztató, az önkormányzati fenntartásban működő óvodák felvételi körzetei, illetve az összes intézmény elérhetősége.