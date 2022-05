Az MNB-irodahálózat Székesfehérvári Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodája továbbra is várja a megkereséseket ingyenes pénzügyi tanácsadói szolgáltatásaira. Akár hitelről, biztosításról vagy bármilyen más pénzügyi termékről legyen szó, mielőtt döntést hoz, forduljon bizalommal hozzájuk: segítenek a tudatos választásban. Pénzügyi panaszok vagy jogsérelmek esetén is segítséget nyújtanak a szolgáltatóval való kapcsolatfelvételben, a panaszlevél szakszerű elkészítésében. Az iroda májusban ügyfélfogadási időben (hétfő és csütörtök 9–15 óra, szerda 11–17 óra) személyesen, valamint telefonon, elektronikus és postai úton is fogadja az érdeklődőket (Móricz Zsigmond utca 18., I. emelet 202.; 06-20-402-9669; [email protected]). Személyes megkeresés előtt javasolt időpontot egyeztetni.