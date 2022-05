Húszezer belföldi , kétezer külföldi

60 évvel ezelőtt címlapon foglalkoztunk a Dunaújvárosi idegenforgalommal, amely virágkorát érte ekkor. 1962. májusában naponta több száz is kiránduló csoport érkezett külön autóbuszokon és vonaton, néha különjáratú hajókon is az ország legtávolabbi részéről is. Az előző évekhez képest ugrásszerűen megnövekedett a turisták száma: „Az év eleje óta kétezer külföldi és húszezer belföldi turista járt Dunaújvárosban. A városi idegenforgalmi hivatal idegenvezetői nemcsak a várost, de a vasművet is bemutatják a látogatóknak."

Hullottak, mint a legyek

20 éve sem telhetett el az esztendő Fehérvár-rali nélkül, ami akkor is, ahogy most is megizzasztotta a versenyzőket. A rajtlistán még 79 résztvevő szerepelt, de a célba már csak 34 autó érkezett be. Ez is azt mutatta, hogy emberfeletti teljesítményt kívánt, a Mapei Alba Stone-kupáért zajló IV. Fehérvár-rali. A közönség roppant mód élvezte a látottakat, különösen Csór, Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti térsége telt meg teljesen. A „hazai" szurkolók érdeklődve figyelték a fehérvári autósok teljesítményét. Legjobban az ifj. Angyalfi-Kazár duó teljesített (I. osztály, 5. hely), pedig a turbócserétől kezdve, az első hajtás hiányáig, számtalan problémával küzdöttek.