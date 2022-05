Sikeres szereplés

A Fejér Megyei Hírlap 1972- ben ezen a napon, vagyis május 13-án mutatta be Banyár Irénkét, a martonvásári fiatalt, aki versmondóként szerepelt a Ki mit tud? című műsorban. „Egy órája sincs, hogy Szegedről hazaért, mikor martonvásári otthonában felkerestük. Fáradt, de nemcsak az utazástól, hanem az előkészület lázától is, amit csak az érez igazán, aki kamerák elé készül” – írták 1972- ben. Irénke nemcsak szerepelt, de sikerrel is vette az elődöntő akadályait, így továbbjutott a középdöntőbe. „– Öt éve, hogy gyakorlom a versmondást. Kedvenceim: Juhász Ferenc, Nagy László, Illyés Gyula, Váczi Mihály. A legkedvesebbek mégis Ady és Petőfi” – mondta magáról a versmondó ötven évvel ezelőtt. A napilap cikke szerint Banyár Irénke több területen is kipróbálta magát, míg 1971-ben népművelő lett és a tordas-gyúrói művelődési ház vezetőjeként találta meg a helyét.