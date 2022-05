„A klímaváltozás a 21. század egyik legjelentősebb kihívása az emberiség számára. Már látható jelei vannak a változó klímának globálisan és idehaza is. Az egyre szélsőségesebb időjárás miatt az ezzel összefüggő gazdasági, környezeti és társadalmi kockázatok növekedő tendenciát mutatnak. A jövőben előforduló szélsőségek válhatnak majd a természeti, gazdasági és társadalmi hatások legfőbb előidézőivé” – ezek a bevezető gondolatok is kedvet hozhatnak a Mathias Corvinus Collegium Székesfehérvári Képzési Központjának soron következő előadásához. Május 24-én, azaz kedden 17 órától Kovács Erik, az MCC Klímapolitikai Intézetének szenior kutatója tart előadást az egyre komolyabb és mindenkit érintő problémáról. A kutató arra a kérdésre is keresi a választ, hogy pontosan mi okozza az éghajlatváltozást. Az ezt kiváltó folyamatokról és azok következményeiről is hallhatnak a résztvevők. A program végén pedig mindenki felteheti saját kérdéseit is az előadónak. Az előadás ingyenes, de az MCC honlapján regisztrálni szükséges. A rendezvénynek a Királysor 30. szám alatti Grand Inkubátorház ad helyet.