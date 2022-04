Sokunk mindennapjainak része a parkolóhely-keresés. Ehhez természetesen nagyban hozzájárul, hogy amilyen kényelmes az emberek egy része, képesek a szomszéd utcába is autóval menni. De most nem is ez a lényeg. Remélem, nőtársaim nem sértődnek meg, ha azt mondom, előfordulnak szituációk, amikor nem erősségünk a parkolás. Persze nem szeretnék általánosítani, és bevallom őszintén, az esetek többségében én is azt mondanám, hogy tudok. De valljuk be, vannak elrettentő példák és esetek is. Úgy hívják őket: párhuzamos parkolóhely. A forgalmi vizsgámon szerencsés kézzel ezt a feladatot húztam ki. Amit egyébként néhány nappal az előtt „tanultam meg”. Azóta csak a hatalmas kényszer teszi láthatóvá számomra az ilyen kialakítású helyeket. Egyébként láthatatlanok számomra.