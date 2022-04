A vasárnap különös képződmény. Még a pogányok és a más világvalláshoz tartozó felekezetek tagjai is kereszténnyé válnak egy kicsit, csak hogy az Úrhoz hasonlóan, ők is megpihenhessenek a hetedik napon. A vasárnap az érzelmekre is hat, vagy úgy, hogy a feljelentés fontolgatásáig irritálja az embert a szomszéd fűnyírása, vagy ellenkezőleg és olyankor a költőt utánozva azt mondjuk a kedvesnek, hogy szőkébb a vasárnap délelőttnél. Persze a bosszankodók és a turbékoló párok jelentős hányada kihagyja a misét, csak a pihenés előírását tartja be. De lehet egy vasárnap mozgalmas is. A móri futóverseny résztvevőit a magas hegy és a néha feltámadó szélvihar sem tántorította el céljától. Ettől függetlenül van rá esély, hogy sokkal kipihentebb arc néz ma reggel rájuk a kávé mellett a tükörből, mint a vasárnapi pihenőkre.