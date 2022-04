Egyre népszerűbb lett a televízió

1962. április 28-án a televízió elterjedéséről számoltak be a Fejér Megyei Hírlap hasábjain. „A televízió elterjedésének üteme utolérte a rádióét” – írták 60 évvel ezelőtt. Kimagasló eredménynek számított ugyanis, hogy az első negyedévben 33 ezer televíziót jelentettek be és ugyanennyi rádiót. Bár a rádió-előfizetők száma még ekkor is magas, 2 millió 320 ezer volt, de folyamatosan növekedett a televízió-előfizetők száma is. 1962-re már 238 ezer televíziótulajdonost számlált az ország.

Több napon át mérték össze tudásukat

A megyénk napilapjában 1972-ben ezen a napon megjelent beszámoló szerint a Megyei Művelődési Központ István termében gyűltek össze azok a tanulók, akik a korábbi fordulókat követően a városi versenybe jutottak. A kétnapos megmérettetés nagy kérdése az volt, ki ismeri jobban Székesfehérvárt. „Az első forduló a történelem volt. Nemcsak a régmúlté, hanem a huszadik századé is – ez utóbbi nehezebbnek bizonyult” – írták 50 évvel ezelőtt. A diákok saját bevallásuk szerint is jobban ismerték a középkort, mint a néhány évtizeddel korábban történteket. „Pedig a verseny célja: megismerkedni a város közelmúltjával, jelenével és kicsit a jövőjével is” – fogalmazták meg a megmérettetés lényegét 1972-ben. A következő napon a város kulturális életéről, írókról, költőkről szólt a verseny