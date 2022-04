Érted mindent

A rózsa nem élhet fény nélkül, ahogy a férfi sem a szebbik nem nélkül. Egy fél évszázados rövid levél a maga groteszk humorával tökélesen leírja ezt a kapcsolatot. „A vőlegény levelet ír Siófokon nyaraló menyasszonyának: […] Érted, Édesem, képes volnék mindenre. Átúsznám az óceánt, elmennék a vérpadra, beugranék a Niagara-zuhatagba… Utóirat: vasárnap, ha nem esik az eső, okvetlenül leutazom Hozzád.”

A fürdő új köntösben

40 évvel ezelőtt számolt be róla a Fejér Megyei Hírlap, hogy fejlesztésen esett át a hazánk egyik fürdőkülönlegességének számító Árpád-fürdő. „Másfél éves felújítási munkák után befejeződött a 12 millió forint költségű rekonstrukció a székesfehérvári Árpád-fürdőben. A szerdai műszaki átadás után május 4-én reggel fél hattal a közönség előtt is megnyitja kapuit a felújított létesítmény, ahol a hagyományos gőz- és kádfürdő, valamint az uszoda mellett újdonságok is várják a fehérváriakat. A kondicionálóteremben ugyanis evezőpadot, általános erősítőpadot, teremkerékpárt és kézisúlyzókat helyeztek el, de beindul külön férfiak és nők számára az a fogyasztószalon is, ahol testnevelő tanárok felügyelete mellett két fogyasztógép segít megszabadulni a felesleges kilóktól.” Magyar éremeső

A tánc világnapját Dunaújvárosban 30 évvel ezelőtt rangos rendezvénnyel ünnepelték, ugyanis a modern táncok nemzetközi szervezete a városban rendezte meg az Európa-bajnokságot hat kategóriában – adta hírül a Fejér Megyei Hírlap. Az eseményen több magyar sikernek is örülhetett a közönség. A breaktáncban Nagy Zsolt lett az Európa-bajnok, az első három helyet magyarok szerezték meg. Az electric boogie-ban is magyar bajnokot avattak, Kollár István lett a mezőny legjobbja.