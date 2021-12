Martonvásári lucerna

A Növényfajta Minősítő Ta­nács legutóbbi ülésén előzetes ál­lami elismerésben részesítette a „Martonvásári Synalfa” neme­sített lucernafajtát – adta hírül a Hírlap 1961. december 6-án. Kiderült, az új lucernafajta kimondot­tan intenzív jellegű, dús levélzetű, s finom szárú, nagy fehérjetartalmú, levélbeteg­ségekkel szemben lényege­sen ellenállóbb, mint az ed­digi hazai fajták. Ez utóbbi tulajdonsága miatt az öntözéses területen is termőképesebb az addigi hazai faj­táknál. Az új fajtát 1962-ben már háromezer holdon tervezték tovább szaporítani Fejér-, Pest-, Bács-Kiskun-, Borsod- és Heves megye állami gazda­ságaiban és termelőszövetke­zeteiben.

Karácsonyi árukínálat

360 mázsa szaloncukor, 22 mázsa csokifüggelék, 9 ezer tortakarika és 2 ezer bejgli – ennyit tervezett 1981-ben a karácsony előtti időszakban az Albaker Vállalat kivinni a boltjaiba. Emellett 140 mázsa virsli, 50 ezer üveg pezsgő és 80 pecsenyemalac is kikerült a polcokra, ami mellé „még egy kevés” déligyümölcsöt is beígértek. Az iparcikkvállalat is felkészült a rohamra: fehérvári játékboltjában 4 millió forintos készlet várta az ajándékozókat. Az árukészletről Dunaújvárosban is gondoskodtak, a cikkben többek között azt írják, lesz mexikói hőálló edény, tálalóedények, evőeszközök az üveg-porcelán boltokban.

Eladták a Videotont

Az 1991. december 6-i lap legnagyobb híre, hogy eladták a Videotont. A VOK tornacsarnokában tartott árverésre előzetesen 59 pályázat érkezett. A befutó az Euroinvest nevű konzorcium volt, soraiban Széles Gáborral. Eladták a Videoton felszámolás alatt lévő 8 egységét és ezek 11 üzletrészét. Az új tulajdonos azt ígérte, 6 ezer dolgozót továbbra is foglalkoztat.