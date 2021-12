2019 után idén második alkalommal fogtak össze a helyi zenekarok, hogy szebbé tegyék a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központban gondozott gyermekek karácsonyát. A szombat esti koncertek róluk szóltak; értük és a közelgő ünnep szebbé tételéért álltak színpadra a fehérvári zenészek. Hufnágel Gábor, a fellépő The Rebels zenekar gitárosa kérdésünkre elmondta, egyik zenekart sem kellett hosszasan győzködni, minden fellépő örömmel csatlakozott a jótékonysági esthez. A The Rebels mellett színpadra lépett a Wasted Beers és a The Royal Freak Out is. A zenekedvelő közönség mellett a gyermekvédelmi központ gondozottjai is ellátogattak a zenében gazdag programra, melyen az akusztikus dallamok, a rock és a metál zene jól megfért egymás mellett – a közönség nagy örömére. A támogatói jegyek mellett tárgyi adományok is szép számmal érkeztek. Hufnágel Gábor elmondta, a befolyt összeg függvényében olyan ajándékokat vásárolnak, melyekkel garantáltan szebbé tehetik a gyerekek ünnepét.