Arra biztatják a település lakóit, hogy álljanak be a jó ügy mögé. A tavalyi év során közel 50 családot tudtak adományokkal meglepni karácsony alkalmával. Erre kérik idén is a helyieket, tartósélelmiszer-gyűjtést szerveznek, használt gyermekjátékokat is szívesen fogadnak. A leadás a közösségi ház nyitvatartási idejében és az élelmiszerboltokban kihelyezett gyűjtődobozokban lehetséges.