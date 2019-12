Ünnepi leves: édesburgonyából és sárgarépából, maceszroláddal

Hozzávalók a leveshez: 200 gramm sárgarépa, 300 gramm édesburgonya, 50 gramm vöröshagyma, 3 evőkanál méz, 150 ml főzőtejszín, valamint só, frissen őrölt bors, babérlevél és kakukkfű.

A maceszroládhoz: 18 darab maceszlap, 4 darab tojás, 3 evőkanál libazsír, 50 ml víz, 80 gramm szilvalekvár, só, bors.

A kacsamájból 250 grammot dolgozunk fel.

Tartalmasabb a krémleves, ha maceszrolád és szárnyas is készül hozzá

Az elkészítésnél előbb a macesz tésztájával foglalkozunk, mivel annak a hűtőben leg­alább hat órán át pihennie kell. A macesz nagyobb boltokban megvásárolható, ez lényegében egy keletlen kenyér. A megvásárolt pászka- vagy maceszlapokat kancsós mixerben – szárazon – homogén, lisztes állagúra zúzzuk. Ezután keverőtálba öntjük, hozzáadjuk az egész tojásokat, a libazsírt, a sót, borsot és a vizet, majd mindezt jól összedolgozzuk. Jó munkát végeztünk, ha a tésztában a libazsír elolvadt. A kész alapot lefedjük frissen tartó fóliával, majd pihentetjük. Mi­után letelt a hat óra, négy részre osztjuk. Egy deszkára frissen tartó fóliát teszünk, erre – kenőkés segítségével – vékonyan kiterítünk egyrésznyi adagot. Ezt megkenjük a szilvalekvár negyedével, feltekerjük, végül a fólia segítségével a szaloncukor-csomagoláshoz hasonlóan összefogjuk és végeit spárgával összekötözzük. Ezt a műveletet még háromszor elvégezzük, így négy feszes roládot kapunk, melyeket aztán lassan gyöngyöző, sós vízben főzünk ki. Ha megfőttek, hideg helyen kihűtjük, s csak ezt követően csomagoljuk ki azokat.

A leveshez a zöldségeket megmossuk, megtisztítjuk és nagyjából egyenlő méretű kockákra vágjuk, hogy egyszerre főjenek meg. Egy lábosban felhevítjük a mézet (ezzel karamellizálunk), hozzáadjuk a zöldségeket és a fűszereket. Az egészet kissé átpirítjuk, majd felengedjük vízzel és tejszínnel. Lassan főzzük, addig, amíg a hozzávalók megpuhulnak. Ekkor ismét a kancsós mixerhez nyúlunk, ebben turmixoljuk krémes állagúra a levesünket. (Otthon egy botmixer is jó szolgálatot tesz.)

A kacsamájat felszeleteljük, hűtőben dermesztjük. A serpenyőt szárazon átforrósítjuk, ebbe fektetjük a sózott, borsozott májszeleteket, és gyorsan mindkét oldalukat megpirítjuk. Ezután 180 Celsius-fokos sütőbe tesszük négy percre, végül öt percet pihentetjük a konyhaasztalon. Tálaláskor a levesestányérba formás szeleteket vágunk a maceszroládból, minden tányérra teszünk egy szelet májat, s rámerjük a forró levest.

– Mint a karácsonyfát, úgy díszíthetjük ízlés szerint az ételt a hozzá illő anyagokkal – mondja Hézl László, aki répaszeletet, pirított magokat, gránátalmát, csírákat és petrezselyemkrémet adott hozzá.

Itt a Fejér karácsony!

December 8-án már advent második vasárnapját jegyezzük. A karácsonyi készülődésben, a várakozásban ezúttal lapunk is segít önöknek! Múlt héten egy négyrészes gasztrosorozatot indítottunk útjára szerdánként megjelenő Gasztrománia magazinunkban. Eszerint négy héten át négy különböző, Székesfehérvárhoz, Fejér megyéhez kötődő gasztroszakember osztja meg olvasóinkkal egyegy ünnepi receptjét. Az elkészítésnél szempont volt, hogy az étel ne csak karácsonyi hangulatú, de otthon elkészíthető legyen, hogy valóban minden háziasszony és háziúr ki tudja próbálni az itt bemutatott receptúrát. A sorozatot már csak azért is érdemes figyelemmel követniük, mert a negyedik hét végére – amely karácsony előtt egy héttel, december 18- án lesz esedékes – egy teljes menü áll össze a receptekből.

Múlt heti lapszámunk alapján Adamek Balázs, a Diófa étterem séfje segítségével egy előétel készíthető el. Ezen a héten, december 4-én Hézl László, a Szárcsa Hotel és Étterem séfjének levesét mutatjuk be. A harmadik héten, december 11-én a jelenleg az Albatros Party Service csapatát vezénylő Volenter István séf főétele készíthető el otthon. Végül a negyedik héten, december 18-án Damniczki Balázs cukrászmester, a nevével fémjelzett cukrászda tulajdonosa mutat be egy ünnepi desszertet. Az adventi vasárnapokon pedig érdemes a feol.hu oldalra ellátogatni, ahol egyegy videó is segíti az otthoni sütést, főzést!