Sodorni? A tarhonyát? Bizony, régen ez volt a szokás! Mutatjuk!

Mi fán terem a tarhonya? Egy olvasónktól, a székesfehérvári Tárkány Szűcs Józseftől kaptam a kérdésre.

József nagymamája ugyanis Hódmezővásárhelyen módos paraszti világban élt. Ő „nagyban” gyártotta annak idején a tarhonyát, amelyet aztán a piacon értékesített. József kisgyermekként segített a nagyszülőnek tarhonyát sodorni. Levelében hangsúlyozza, s önök is jól olvassák: sodorni!

Leírása alapján a tarhonya a következőképpen készül – őrizve a hagyományokat. Lisztet, tojást, sót, vizet használva nagyon kemény, morzsalékos tésztát gyúrunk egy gömbölyű fenekű fateknőben. A tésztát kézzel apróra morzsoljuk. Amikor egy maréknyi morzsalék összegyűlt a teknő alján, elkezdődik a sodrás, azaz két tenyérrel a teknő aljához szorítva, kezünkkel körkörös mozdulatokat végezve addig-addig sodorjuk a tarhonyát, amíg azok picike gömbök nem lesznek. Ha nagyon száraz a morzsalék, és nem akar a tarhonya gömbölyödni, akkor egy kevéske felvert tojással meg kell locsolni, és a sodrást folytatni. Sodrás után a tarhonyát kiterítjük az abroszra, lepedőre a napra, és csontszárazra szárítjuk. Ezután jön a rostálás. József nagymamájának három különböző lyukméretű rostája volt, így négy „tarhonyafrak­ciót” tudott készíteni.

A legnagyobb tarhonyaszemek a körülbelül 6 milliméter lyukátmérőjű rostán is fent maradtak (ez ment csipetke gyanánt például a bablevesbe). A legkisebb ármérőjű tarhonya a körülbelül 2 milliméter átmérőjű rostán is átesett, és volt egy körülbelül 4 milliméter lyukátmérőjű rostája is. Így készül az autentikus tarhonya. Azonban a liszt és a tojás kettőséből nemcsak tarhonyát, de ízletes és egyedi házi tésztát is készíthet a konyhában sertepertélő. Mutatjuk – egy alaprecept segítségével –, miként!

Hozzávalók négy adaghoz: 50 dkg finomliszt, 5 normál méretű tojás. A lisztet beleszitáljuk egy keverőtálba. A közepébe egy mélyedést készítünk, majd beleütjük a tojásokat. Fontos, hogy utóbbiak szoba-hőmérsékletűek legyenek, vagyis a hűtőből kivéve mossák át azokat langyos vízzel! A tojásokat egy villával felverjük, ezt követően egy kis lisztet is belekeverünk az alapba. Mindkét kezünket belisztezzük, majd a tésztát alaposan meggyúrjuk. A cél, hogy egy homogén, rugalmas masszát kapjunk, ehhez elég körülbelül öt-tíz perc munka. Az egészet lefóliázzuk, majd betesszük a hűtőbe 30 percre pihenni. A tésztából egy belisztezett nyújtódeszkán rudat formálunk, majd négy részre osztjuk azt. Minden részt körülbelül 1,5 milliméteres vékonyságúra nyújtunk, nyújtás közben pedig forgatjuk, lisztezzük az egészet. A kinyújtott tésztát egy pizzavágó vagy kés segítségével 0,5 centiméter széles csíkokra vágjuk. Papírtörlőket terítünk ki, belisztezzük azokat, majd a felcsíkozott tésztát rájuk terítjük. A tészták tetejét is meghintjük liszttel, majd 1 órán át szárítjuk. Ezt követően felteszünk egy adag vizet forrni. Ha a víz elérte a szükséges hőfokot és már javában bugyog, közvetlenül a tészta belerakása előtt alaposan sózzuk meg! A tésztát – a javallat alapján – al dente módra (vagyis: nincs teljesen megfőve, még harapható) készítsük, mintegy öt perc alatt, majd a leszűrést követően – a megszokottal ellentétben – ne öblítsük le hideg vízzel!