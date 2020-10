Skandinávok elesége, szívbajok ellensége

Napi egy alma az orvost távol tartja – szól a mondás. A halról ugyancsak ismeretes: a szívnek tesz jót. Foglalkozzunk ez utóbbival!

Tőlünk északra persze könnyű helyzetben vannak, hiszen a skandináv népeket nem kevés víz veszi körül. Ettől függetlenül a halakhoz – így a lazac­hoz – hazánkban sem nehéz hozzájutni. Legyen belőle omlós steak!

Hozzávalók: 12–15 deka­grammos bőrös lazacszeletek, só, bors, olívaolaj. A halat kezelésbe vesszük: arról papírtörlő segítségével felitatjuk a nedvességet, ezt követően pedig olívaolajjal alaposan bekenegetjük. Fogunk egy serpenyőt, azt szárazon feltesszük melegedni. Miután felforrósodott, egy kevés olívaolajat abba is csepegtetünk, majd a halszeleteket a bőrös felükkel lefelé belehelyezzük az edénybe. Ezt követően ízesítünk, vagyis sózunk, borsozunk. A sütést közepes hőfokon végezzük.

A lazacszeletekhez viszonylag sokáig nem nyúlunk, csak hagyjuk, hogy egyenletesen süljenek, egészen addig, amíg a hús színe nagyjából a szelet közepéig ki nem világosodik. Ehhez összesen mintegy öt percre van szükség. Miután a hús elérte a kívánt állagot, óvatosan megfordítjuk, s a serpenyőben két-három perc alatt a szeletek másik oldalát is megsütjük. A lazachoz számtalan köret illik: elkészíthetjük natúr salátával, de a párolt zöldbab és a petrezselymes burgonya is laktató ételt eredményez. Egy szósz még inkább feldobja a különleges ízvilágot – ilyen lehet egy vajból, lisztből és tejből álló, hamar elkészülő besamelmártás is.