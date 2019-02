Serceg a zsír, sül a fánk, fényes, sárga serpenyőből ragyog ránk!

Vízkereszttől hamvazószerdáig, vagyis ebben az esztendőben január 6-tól március 6-ig tart a farsangi időszak. A negyvennapos böjt kezdete előtt még degeszre ehetjük magunkat!

A farsangi időszak nemcsak azért kedves, mert a mulatozásról szól, de azért is, mert ilyenkor – szigorúan a népi hagyományok jegyében! – a temérdek étel elfogyasztásától remélhetjük a következő év bő termését és a disznók kövérre hízását. Vagyis lelkiismeret-furdalás nélkül fogyaszthatunk, amennyit csak bírunk! Persze nem akármit, a farsangnak is megvannak a hagyományos ételei: a tájegységek nagy részén alapvető elem a hús, kolbász, káposzta, pogácsa és a fánk. Így a farsangi menü részeként húsleves,

bukta, kocsonya, rétes, diós rúd, csokoládés koszorú és bableves is az asztalunkra kerülhet. No meg persze piszláng vagy szalados. Egyik sem elírás, nem pisztráng és nem szaladós; előbbi ledarált csírás rozs és búza vízben megmosott, liszttel megszórt, majd kemencében megsült végeredménye, míg utóbbi gabonából készült, szintén sült étel. Farsangozzunk!

Aranyló, gyöngyöző

A húslevescsontot (például sertéskarajt) alaposan megmosva tegyük fel főni 2–2,5 liter hideg vízben, és lassan forraljuk fel. Forralás után tegyük a – még fövő – levesbe a hasábokra vágott zöldséget (sárgarépa, gyökérzöldség). Jó ízt ad a levesnek a hozzáadott zeller, karalábé, kelkáposztalevél és kelbimbó is. Tegyük bele a fűszereket: 10–12 szem fekete borsot, szegfűborsot, borókabogyót, ízlés szerint sót, valamint egy egész vöröshagymát és egy étkezési paprikát. Ha a hús és a zöldségek megpuhultak, vegyük le a levest a tűzről, és hagyjuk 10–15 percig állni, hogy leülepedjen. A húslevest soha ne öntsük ki a fazékból, máskülönben zavaros lesz! Cérnametélttel tálaljuk.

Nem lesz bukta

A következő recept az ízes buktát takarja, amely – szlenggel élve – „nem lesz bukta”, vagyis nem okoz majd csalódást! Hiába kelesztés nélküli. Keverjünk össze 50 dkg lisztet, egy kevés sót és 1 csomag sütőport. Ezt gyúrjuk össze 2 tojássárgájával, 1,5 dl olajjal, valamint 2,5 dl tej és 2 evőkanál cukor langyos elegyébe morzsolt és felfuttatott, 5 dkg élesztővel. Az így kapott masszát osszuk 4 cipóra, majd amilyen vékonyra tudjuk, sodorjuk ki azokat. A részeket kockázzuk fel (egy részből 20–24 kocka lesz), tegyünk bele sütésálló lekvárt, fogjuk össze a négy sarkát, s úgy tegyük sütőpapírral bélelt tepsibe, hogy a sarkok lefelé legyenek. A buktákat szorosan helyezzük egymás mellé; tetejüket kenjük meg tojással. A sütőt nem kell előmelegíteni.

Fánk és hasonmása

Változat a hagyományos fánkra. Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 3 dkg élesztő, 5 dkg margarin, 2 darab tojássárgája, 3 dl tej, 1 csipet só, 2 evőkanál porcukor és 8 dl napraforgóolaj. A lisztet keverjük össze a porcukorral, üssük bele a két tojássárgáját, majd adjuk hozzá az olvasztott margarint. Cukros tejben futtassuk fel az élesztőt, adjuk a lisztes keverékhez, s szórjunk hozzá egy csipetnyi sót. Mindezt alaposan keverjük el, dagasszuk, ezt követően kelesszük egy órán át meleg helyen. Ha a tészta megkelt, nyújtsuk 2 centiméter vastagra, szaggassuk ki, s hagyjuk még egy kis ideig kelni. A fánk közepébe vájjunk mélyedést az ujjunkkal. Kezdődhet a sütés: a forró olajba helyezett fánkokat egy-két percig süssük – mindkét oldalon –, amíg aranybarna színt nem kapnak. A fánknak az a fele kerüljön először az olajba, amelyik a pihentetésnél felül volt – így garantáljuk a megfelelő magasságot.

Ha nem szeretnénk a kelesztéssel bajlódni, használjunk sütőport! Hozzávalók: 25–30 dkg liszt, 1 nagyobb csipet só, fél csomag sütőpor, 1 darab tojás, 3 púpos evőkanál porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, 2 dl tejföl, a sütéshez olaj. Szitáljuk tálba a lisztet, s keverjük el benne a sót és a sütőport. Egy másik tálban keverjük simára a tojást a cukrokkal és a tejföllel. Adjuk hozzá a sütőporos lisztet, majd a kettőt alaposan dolgozzuk össze. Lisztezett felületen nyújtsuk fél centiméter vastagra a tésztát, szaggassuk ki, ízlés szerint vágjunk kört a közepébe. Bőséges, forró olajban süssük barnára a fánkok oldalát. Ropogni fog!