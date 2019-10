Rakott krumpli volt a heti betevő – Ételt osztottak a deákos diákok

Olykor egyes hétvégi napokon is nagy a sürgés-forgás a Deák tankonyháján.

Az igazgató, Zelei Eszter már egy ideje aktív résztvevője a Heti Betevőn keresztül szervezett ételosztásoknak. Általa néhány diák már korábban is kipróbálta, milyen testközelből megtapasztalni az adminisztrációt, a helyszíni segítségnyújtást: enni adni annak, akinek valóban szüksége van rá. Azért, mert több gyermeke is éhezik. Azért, mert ő maga – az élet úgy hozta – éhezik. Idén azonban még többre vállalkoztak a Székesfehér­vári SZC Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szak­gimnáziuma és Szakközépiskolájának a gasztronómiai ese­ményeikről, sütni-főzni tu­dásukról híres vezetői, tanulói: ők maguk is ételt készítettek a rászorulóknak! Így egy szép vasárnapi napon tizenegy kilencedik osztályos, a szakgimnáziumi képzésben részt vevő fiatal látott neki Tanárki Gábor tanár úr irányításával a közös ételnek.

– A rakott krumpli egy hagyományosabb, egyszerűbb étel. A főfogás kiválasztásánál azt is figyelembe vettük, mi az, amiből nagyobb mennyiséget elő tudunk állítani, s azt mennyire könnyű porciózni, csomagolni, szállítani – indokolta a választást Bereczki László igazgatóhelyettes. Majd hozzátette: a legközelebbi alkalomra ugyanezeket a szempontokat figyelembe véve (a tervek szerint) tarhonyás hússal készülnek majd.

Az elkészült finomságra láthatóan nagy igény volt: a diákok elől rendre fogyott a dobozba bújtatott étel, amely végül mintegy százötven adagot jelentett. Előbb a gyermekek – a gyermekes családok –, majd a felnőttek vehették át a kínált főtt ételt, nagy örömök közepette.

S mivel e magazin gasztronómiai vonatkozású, álljon itt mementóul a koordinátor, Tanárki Gábor által megosztott néhány tudnivaló is!

– Egy nagyon speciális receptúrát alkalmaztunk – nevetett az oktató –, vagyis 40 kilogramm burgonyát, hét és fél kilogramm füstölt kolbászt, 10 liter tejfölt, 120 tojást és némi sertészsírt használtunk az elkészítésnél. Ezeket az alapanyagokat állították össze iskolánk tanulói, majd a sózást, borsozást követően megsütötték az ételt. Vöröshagymát, füstölt sonkát mi nem használtunk, tehát az abszolút hagyományos változatot készítettük el – mesélte az osztályfőnök, hogyan készült a mintegy százötven adagnyi étel az intézményhez kapcsolódó tankonyhán.

A megnövekedett mennyiség miatt az elkészítés módja ugyan nem változott, de a higiéniára különösképpen figyelniük kellett: mindent alaposan elmostak, s csak megbízható alapanyagokból dolgoztak.