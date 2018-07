Ne a boltban vegyük, készítsük házilag a jégkrémet és a fagyit!

Pálcikás jégkrém és gombócos fagyi is készíthető otthon, különböző dinnyékből.

A pálcikás jégkrém elkészítése egyáltalán nem nagy ördöngösség, főként, ha ahhoz kifejezetten erre készült tárolókat is vettünk. Ezek beszerezhetők Fejérben is: elég egy pár rekeszes műanyag tartó, amelyhez műanyag pálcika is jár. Mivel a dinnye lédús gyümölcs, a jégkrémhez nem szükséges más folyadék hozzáadása. Egész egyszerűen csak nyerjük ki a görögdinnye levét, majd öntsük bele azt a rekeszekbe, és tegyük a mélyhűtőbe. Persze teljesen házi megoldással is működik a recept: vegyünk egy kisebb poharat, töltsük meg azt a dinnye levével, s állítsunk bele egy fapálcát.

Ha különlegesebb ízvilágot szeretnénk kapni, készítsünk sárgadinnyés-málnás jég­kré­met! Ehhez vegyünk (héj nélkül) 30 dkg sárgadinnyét, s turmixoljuk le azt. Tegyünk a formába néhány málnaszemet, majd a tartót öntsük fel a dinnyével. Zárásképp fa­gyasszuk.

A házi dinnyefagylalt bonyolultabb történet. Ehhez (héj nélkül) 30 dkg görögdinnyéből távolítsuk el a magokat, majd kockázzuk fel a dinnyehúst. Ezt követően 2,5 dl habtejszínben keverjünk el 4 evőkanál mézet (vagy kristálycukrot), nyomjuk bele fél citrom levét, s kevergetve főzzük fel. A tejszínes elegyet hűtsük langyosra, majd a dinnyekockákkal együtt öntsük turmixgépbe, esetleg botmixerrel pépesítsük. Ezt tegyük műanyag edénybe, fedjük le, majd legalább hat órán át fagyasszuk. Óránként egyszer vessünk rá egy pillantást, keverjük át, s tegyük vissza a fagyasztóba. Amikor már egyre fagyosabb az állaga (a negyedik óra környékén), törekedjünk arra, hogy minél habosabbra keverjük, hiszen így lesz egyre krémesebb.