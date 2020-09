Most lerántjuk a leplet és kirántjuk a húsokat!

Rántott hús hasábburgonyával. Van, hogy beindul a nyálelválasztás az étel elképzelésekor, míg máskor a háta közepére sem kívánja az ember fia-lánya ezt a fogást. Készítse el újszerűen!

Hogy feldobjuk az unalmas rántott húst, öltöztessük corn flakeses bundába! Ehhez 50 dkg csirkemell filéjét, 1 darab tojás sárgáját, 2 darab tojás fehérjét, 20 dkg gabonapelyhet, 1 kávéskanál sót, 1 kávéskanál őrölt fűszerpaprikát, 1 kávéskanál ételízesítőt, 1 csipet borsot és 3 dl napraforgó olajat kell beszereznünk, kimérnünk.

Ezután előkerülhet a klopfoló, amellyel jól megütögetjük a csirke mellét, hogy vékony legyen. Majd előveszünk két mélyebb tányért, az egyikbe a gabonapehely kerül – ezúttal tej nélkül –, a másikban pedig a tojás landol, megfűszerezve. A vékony hússzeleteket előbb a tojásba, később a gabonapehelybe mártogatjuk, úgy, hogy ez utóbbi szemeket egy kicsit rá is nyomkodjuk a felületre. Rázunk egyet-kettőt rajta, hogy a felesleges, nem megfelelően megtapadt elemek leessenek. Sütő helyett a forró olajat ajánljuk, hogy a hús ne legyen száraz. Miután aranyszínre váltott a főétel fő fogása, óvatosan kiszedjük és papírszalvétán vagy törlőkendőn pihentetjük azt.

Köretként felejtsük el a hagyományos hasábot! A következőkben 80 dkg édesburgonyát, fél dl olívaolajat, sót és őrölt borsot veszünk elő. A növényt meghámozzuk, ezt követően hasábokra aprítjuk kényünk-kedvünk szerint. A vékonyabb az igazi. Ráhintjük a sót, borsot, majd sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. A hőkezelés előtt olívaolajat fröccsentünk rá, s a már 180 Celsius-fokos sütőben mintegy húsz perc alatt elkészítjük.

Persze az ételt valahogyan le is kell fojtanunk. Pálinka helyett (vagy mellett) szósz érkezik kísérőként. Egy egyszerű sajtszószhoz 3 evőkanál vaj, 2 evőkanál liszt, 2 dl tejszín, 25 dkg mascarpone, 15 dkg füstölt sajt, só és bors szükségeltetik. Most nem fogunk fázni: a vajat felmelegítjük, ehhez adjuk a lisztet és szép lassan a tejszínt. Nemcsak azért, mert nézni élvezet az újonnan alakuló állagot, de azért is, hogy csomómentes állapotot érjünk el! S még nincs vége: ehhez jön a mascarpone, illetve az előre lereszelt füstölt sajt. A sót, borsot ízlés szerint adjuk hozzá, így forraljuk fel az egész szószt.

A kicsit folyékonyabb, pikánsabb változatokat kedvelőknek a mézes-mustáros mártogatóst ajánljuk. A hozzávalók listáján a következő tételek szerepelnek: 1 evőkanál méz, 1 evőkanál (dijoni) mustár, 2 evőkanál olívaolaj, 1 teáskanál balzsamecet, 1 evőkanál víz, 1 fél citrom leve, egy kis (!) gerezd fokhagyma, fekete bors és só. Az összeset egy tálba tesszük, s alaposan átkeverjük-kavarjuk, hogy a méz is jól érezze magát: feloldódjon. A fokhagymát javalljuk nyomóval „pépesíteni”, vagy ilyen eszköz híján a lehető legapróbb darabokra összevágni. Így kerüljön az öntetbe. S hogy az ízek biztosan összeérjenek, fogyasztás előtt 15–20 percig a szósz is tartson pihenőt!