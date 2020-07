Most csapjunk bele a lecsóba! No persze csak képletesen…

Nincs is jobb, mint a frissen szedett zöldségből készült étel! Annak szíve, lelke van…

Tudták ezt Lajoskomáromban is, ahol szombaton lecsófőző versenyt rendezett a Lajoskomáromi Ifjúsági Közhasznú Egyesület tagsága. Körbejárva kiszimatoltuk: nemcsak hagyományos, tojásos és kolbászos, de még mézes lecsó is rotyogott a szabadtéren felállított bográcsok egyikében-másikában! Innen jött az ötlet: megmutatjuk önöknek a lecsó ezer arcát.

Erre alapozhat

Az általános alaprecept szerint két fej karikára vágott vöröshagymát 1 evőkanál zsírban halványra pirítunk, beleteszünk 50 dkg meghámozott, eltördelt paradicsomot, és addig sütjük, amíg a paradicsom és a hagyma szét nem fő, zsírjára nem sül. Ekkor hozzáadunk 1 kg kicsumázott és karikákra vágott zöldpaprikát, megsózzuk, és addig pároljuk, amíg a paprika meg nem puhul. Az elkészült lecsónak rövid, zsíros leve kell hogy legyen. Ha sok paradicsomot teszünk bele, savanyú, vízízű lesz.

A hazai változat

Így készül otthon: olajon megdinszteljük a három fej, szeletekre vágott vöröshagymát, rátesszük a feldarabolt paradicsomot, majd egy kis főzés után a felkarikázott paprikákat. Ízlés szerint sózzuk. Ha valaki szereti, erős paprikát is tehet bele. Így főzzük készre.

Ízlés szerint három felvert tojást ráöntünk a lecsóra, és addig kavargatjuk, míg az meg nem szilárdul.

Mikor mehet bele?

A húskedvelők virslivel is elkészíthetik az ételt: a kész lecsóba karikára vágott virslit főzünk, személyenként leg­alább egy párat, majd néhány percen át az összes alapanyagot együtt forrósítjuk.

Elkolbászolunk

Amennyiben kolbászt kívánunk, a húsokat szintén érdemes felkarikázni – személyenként 5-10 dkg körüli mennyiséget ajánlunk – a felhasználáshoz. A karikákat aztán a hagymás zsírba forgatjuk, csak ezt követően tesszük bele a paradicsomot, paprikát.

Kell a rizsa!

Tartalmasabb változatot kapunk, ha egytálételünkhöz rizst vagy tarhonyát adunk. A jól megmosott, leforrázott és leszűrt rizst – személyenként körülbelül 2-3 evőkanálnyit – a lecsóba keverjük, mielőtt a paprika és a paradicsom teljesen megpuhulna, s miután levet eresztettek. Fedő alatt puhára pároljuk. Miután a rizs a lecsó levét mind felszívta – s mégsem elég puha –, szükség szerint néhány kanál vizet és egy kanál ételízesítőt adunk hozzá. A tarhonya esetében annyi az eltérés, hogy azt előbb egy kevés zsírban sárgára pirítjuk.

Mediterrán hangulat

További zöldségekkel, más fűszerezéssel is különlegesebbé tehetjük a lecsót. A mediterrán változathoz az 1 fej vöröshagymán, 1 gerezd fokhagymán, a 2 darab tölteni való paprikán és a 2 darab paradicsomon kívül 1 kisebb padlizsánt is használunk. Emellett 3 evőkanál olívaolajra, sóra, 1 teáskanál római­kömény-magra és friss kakukk­fűre lesz még szükségünk. A hagymákat hámozzuk, aprítjuk, a zöldségeket megmossuk, feldaraboljuk. Egy lábasban felforrósítjuk az olajat, megfonnyasztjuk a hagymákat, ehhez adjuk a padlizsánt, melyet 5-10 percen át pirítunk. Hozzáforgatjuk a paprikát, fonnyasztjuk, végül hozzáadjuk a paradicsomot is. Az egészet felforraljuk, sózzuk, fűszerezzük.

Mézes-mázos

Húsos és húsmentes egy­aránt lehet a mézes lecsó. Előbbinél a méz leginkább a csirke pácolásánál (3 kanál méz, 3 kanál mustár, 1,5 dl olívaolaj, 1 zacskó csirkepác, 2 teáskanál római kömény, 2 teáskanál bors, 5 gerezd fokhagyma, 2 teáskanál steakfűszerkeverék) jelenik meg. A páccal és a hús pirításával kezdjük az étel elkészítését, utána az alaprecept szerint járunk el. A cukkinis változatban a felkarikázott zöldséget a paprika után adjuk a lecsóhoz, majd, miután az üveges lett, s így a paradicsom is az ételbe került, nemcsak sóval, borssal, de mézzel is ízesítjük.