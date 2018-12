Mézeskalács, puszedli és fahéj: mindegyiket a szeretet ünnepén

Nagy volt a sürgés-forgás a szabadhídvégi konyhán: százával készültek a puszedlik, és a mézeskalács házak alapjai is szép formát öltöttek.

A karácsony két kultikus süteményét készítették el a közelmúltban Szabadhídvégen az arra vállalkozók. Hiszen a bejgli, a zserbó, a mézes krémes vagy a fatörzs sütemények mellett a mézes puszedli és a mézeskalács is hagyományos desszertnek számít.

Puszedli, mézesen

Hozzávalók: egy kevés tej, 6 tojás, 36 dkg cukor, 6 kanál fekete kávé, 1 csomag fahéj, 1 csomag szalagáré, 1 kg liszt és 6 kanál méz.

Ezeket szépen sorban összekeverjük: egy tálba ütjük a tojásokat, hozzátesszük a kávét, a fahéjat, valamint a tejjel kikevert cukrot. Ezt követően az elegyhez a nagyjából fél deciliter tejben felfuttatott szalagárét is hozzáadjuk. A liszt a legvégén kerül mindebbe. A masszát összekeverjük, s amikor minden eggyé válik, hat kanállal mézet is mérünk bele. A masszát kézzel kicsit összegyúrjuk, majd kisebb, kör alakú formákat mintázunk belőle. Ezeket a formákat sütőpapírral kibélelt tepsibe tesszük, úgy, hogy elég helyet hagyunk közöttük, hiszen sütés közben nőni fognak még, ennek hatására pedig könnyen összeragadhatnak. – Nem ismerjük ezt a sütőt, úgyhogy kíváncsian várjuk a végeredményt – mondta izgatottan Bognár Istvánné, az egyik készítő. Mellette Baics Lászlóné szorgoskodott, aki szintén reménykedett a sikerben, amely végül nem maradt el: a mintegy 180 fokos sütőben hatalmasra puff adtak a puszedlik. S eztán csak arra vártak, hogy végül a 2 tojásfehérjének és a 18 dkg cukornak az összeolvadásából cukormázzal borítsák nyakon azokat. Nem mellesleg a puszedli esetében nyugodtan nyitogatható a sütőeszköz, itt nem számít, kap-e levegőt a sütemény, vagy sem. Annak állagát hústűvel ellenőrizzük!

Vétek megenni

Egy asztallal odébb mézeskalácsok készültek, hagyományos formák és házikók egyaránt, az óvónők jóvoltából. Az alaphoz hozzávalóként 20 dkg margarint, 1 kg lisztet, 2 tojást, 20 dkg porcukrot, 3 dl mézet, 2 kávéskanál szódaport, fahéjat, sót és fűszerkeveréket használtak.

– A poros alapokat kimérjük, tálba rakjuk, majd összekeverjük a tojással, mézzel. Ezt a masszát sokáig, egészen annak összeállásáig gyúrjuk. Az így elkészült massza lehetőleg repedezettségmentes legyen, s erre a nyújtáskor is figyeljünk. A nyújtáshoz deszkát és sodrófát használunk, a fadeszkát pedig folyamatosan lisztezzük, hogy a tészta ne ragadjon oda – meséltek a készítési módról az óvónők. A sütést vezető Barai Eszter – aki a receptet is jegyzi – elmondta: a mézeskalács házhoz érdemes vékonyabb alapú mézeskalácsot használnunk, hiszen az roppanósabb, keményebb lesz, míg a vastagabb tészta puha mézeskalácsot eredményez. Ha a ház egyes elemeit össze szeretnénk ragasztani, ahhoz a következőket tegyük: a pörkölt cukor (grillázs) mintájára olvasszuk fel a cukrot, s amíg az forró, mártsuk bele az összeragasztani kívánt részeket, majd tegyük egybe azokat. A díszítéshez Szabadhídvégen 1 tojásfehérjét és 10-15 dkg porcukrot használtak. Az így elkészült alkotások – melyeket tetszés szerint el is lehet fogyasztani – a karácsonyi vásáron szemrevételezhetők.

Egy pohárnyi citrom

Szabadhídvégen túl a saját recepttárból egy nem tradicionális recept is előkerült. A citromos pohárkrém olcsó és finom: az alaphoz 8 darab babapiskótára vagy 10-12 darab összemorzsolt vajas kekszre van szükség. A krémhez 4 dl sűrű tejfölt, 10 dkg porcukrot, 2 citrom reszelt héját és igény szerint 8 dkg szeletelt mandulát használunk. A citromkrémhez 4 tojás, 18 dkg vaj, 20 dkg cukor, 1,8 dl facsart citromlé és 1 citrom reszelt héja kell.

A citromkrémhez közepes lángon, folyamatos kevergetés mellett gőzfürdőztetjük a vajat, a cukrot és a tojást addig, amíg a krém sima, homogén nem lesz. Amikor elkezd sűrűsödni, hozzáadjuk a citromok levét és héját. Ha besűrűsödött, levesszük a tűzről, s hideg vízbe tesszük az edényt, hogy lehűljön a krém. A tejfölös krémhez a tejfölt a porcukorral és a reszelt citromhéjjal simára keverjük. A szeletelt mandulát száraz serpenyőben megpirítjuk. Ha kihűlt a citromkrém, kezdődhet a rétegezés: alulra tesszük a babapiskótát vagy a kekszet, rá a citrom-, majd a tejfölös krémet, a tetejére pedig a mandulát. Legalább egy-másfél órát hűlni hagyjuk, majd fogyasztjuk.

