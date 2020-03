Maki, de nem majom: sushi készül, otthon

Japán különlegesség az asztalon: egy próbát házilag is megér, hiszen ízlésünk szerint tölthetjük meg a sushit.

Nyers hús, ráadásul lazac? Sokakat kiráz tőle a hideg, mások imádják. Ízlések és pofonok. Egyszer hallottam a mondást: ha rossz sushit eszel, örökre elmegy tőle a kedved. De ha jót próbálsz, olyat, ami jó alapanyagokból áll, szeretni fogod. Nagy igazság!

Mivel sok helyen aranyáron mérik a sushit, talán érdemes megpróbálkozni az otthoni elkészítéssel. Ehhez legfőképpen 4 darab nori lapra (préselt algalap) van szükségünk, amelyet a nagy székesfehérvári áruházak polcain is megtalálhatunk. Ezenkívül a következő alapanyagok kellenek még egy könnyű, húsmentes változathoz: fél kígyóuborka csíkokra vágva, egy negyed piros kaliforniai paprika csíkokra vágva, 2 tojásból készült, felcsíkozott omlett, 25 dkg rövid szemű sushi rizs, 1 kávéskanál rizsecet (amely almaecettel helyettesíthető), valamint egy kevés só. A tálalásnál érdemes wasabit (csípős japán zöld tormát), pácolt gyömbért és szójaszószt is felkínálnunk, amely összetevőket szintén beszerezhetjük a nagyobb boltokból. A rizst megfőzzük, majd lecsepegtetjük. Kicsit hűlni hagyjuk, ezután összekeverjük egy kevés sóval és rizsecettel. Fontos, hogy a sushirizs enyhén ragacsos maradjon!

Miközben a rizs készül, készítsük elő a többi alapanyagot! Felcsíkozzuk a paprikát, az uborkát, valamint az időközben elkészült omlettet is. Egy sima felületre – legoptimálisabban bambuszgyékényre – tesszük a nori lapot, annak fényes oldalával lefelé, majd vizes kézzel, egyenletesen, vékonyan elosztjuk rajta a rizst. Eközben ügyeljünk arra, hogy az algalap felső részén 2 centiméter kimaradjon!

Következik a töltelék. A rizs alsó egyharmadába tesszük a felcsíkozott zöldségeket és omlettet, ezután felhajtjuk a bambuszgyékény segítségével az algalapot. Az utolsó mozdulat előtt a kimaradt részt simítsuk át vizes kézzel! Ez azért elengedhetetlen része az elkészítési folyamatnak, mert így a felhajtást követően a sushitekercs összeragad, nem fog szétesni.

Miután a feltekeréssel elkészültünk, az ételt egy kicsit állni hagyjuk. Ezután magunkhoz veszünk egy nagyon éles kést, s annak segítségével 2 centiméter széles darabokra vágjuk a sushit. Az egyes szeletek tetejére szezámmagot is szórhatunk, valamint a darabkákra érdemes ráönteni a szójaszószt, így fogyasztani azt. Mellé a már említett gyömbért és wasabit ajánljuk, de úgynevezett érlelt káposztát (japán káposztasaláta) is elbírnak a tekercsek. A sushikészítéshez tekerőgépet is vásárolhatunk, de a „sufni” megoldás, vagyis a kezünk használata is elégséges egy-egy adag elkészítésekor.