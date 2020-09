Jóféle angyalbögyörő – Bemutatunk két igazi, magyaros hagyományőrző étket

Sokunk gyermekkori kedvence a krumplis nudli, az angyalbögyörő. Amit legjobban az alföldi gölödinleves után kell fogyasztani.

Ha nem tudják, miről beszélek, az nem véletlen. Ma már szinte elfelejtett étel a népies nevén angyalbögyörő, a morzsás, mákos nudli, és a maradék tésztából készült gölödinleves. Nem csupán azért, mert kicsit időigényesebb, mint egy gyors „fitnesz” vacsora, hanem azért is, mert a finomlisztet sikerült az évek során száműznünk az egészséges táplálkozást követő konyhákból.

Anyám, aki egy Árpád-kori, észak-alföldi kis faluban gyerekeskedett a második világháború idején, nemigen törődött a reformkonyhával fiatalasszony korában sem, csak arra figyelt, hogyha kevés is, de mindig jó minőségű, tiszta házi étel kerüljön az asztalunkra. Hiszen szeretett minket. Anyám 90 éves koráig élt egészségesen, pedig soha nem hagyott fel a magyar hagyományőrző ételek főzésével, még akkor sem, amikor már nagyvárosban élt.

A gölödinleves, krumplis nudli a kedvencem volt. Felnőttként, még ha a világ másik végéről tértem is haza, anyám mindig ezzel várt, és én levegőt sem vettem addig, amíg két-három tányér levest be nem kanalaztam. A régi, szottyadt krumplit használta ehhez az ételhez, soha semmit nem dobott ki. Úgy érzem, nekem nincs más dolgom, mint megőrizni, és továbbadni ezeket a hagyományos magyar ízeket!

Íme, anyám régi receptje: 60 dkg főtt (kihűlt) tört krumplit, 60 dkg átszitált finomlisztet, egy csipetnyi sót és egy tojást cipóvá gyúrunk. Ha ragad, kevés liszttel megszórjuk a lisztezett deszkán. Négybe vágjuk, és a negyed részeket további csíkokra szeljük. A csíkokat „kígyókká” sodorjuk, és körülbelül 2 centiméteres darabokra vágjuk. Ez a gyerekek kedvenc elfoglaltsága lehet! A 2 centis darabokat lisztes kézzel tovább, nudlivá, „angyalbögyörővé” sodorhatjuk. A nudlikat forrásban lévő vízbe dobjuk és 3-4 perc alatt készre főzzük.

A kifőtt nudlik feljönnek a víz felszínére. A forró nudlikat olajon megpirított zsemlemorzsában, vagy darált, cukrozott mákban megforgatjuk. Mindkettőt megbolondíthatjuk egy kis vaníliás cukorral. Én bele szoktam keverni a pirított zsemlemorzsába és a cukrozott mákba. További izgalmas ízt adhat a darált dió a zsemlemorzsás változathoz.

A legtöbben nudliként ismerjük, de most már angyalbögyörőnek emlegetik. Sváb asszonyok vucerliként mondták, az értelmező szótár hengeres, főtt tésztaféleként jegyzi. A burgonyás tészta sokunk gyerekkori kedvence, apró eltérésekkel a szilvás gombóc és a barátfüle is ezzel a tésztával készült. Amikor gyerek voltam, vártam, hogy anyám nudlit készítsen: nővéremre felkötötte a kötényt, és mértani pontosságú angyalbögyörőket gyúrtak, miközben az egész konyha lisztes lett. Anyám soha nem feddett meg minket érte. Később megtanultam a hasonló tésztából gyúrt krumplis pogácsát és a barátfülét is elkészíteni.

A krumplis nudlikra különböző sós, húsos, paradicsomos, vagy tejszínes, zöldséges mártást is tehetünk.

De ne feledkezzünk el a gölödinlevesről sem!

Spóroljunk meg egy darab krumplis tésztát a leveshez, és abból körülbelül 1 centiméteres golyókat gyúrjunk. Karikázzunk fel sárgarépát, petrezselyemgyökeret, vöröshagymát, kevés zsiradékon pirítsuk meg, dobjunk hozzá egy gerezd darabolt fokhagymát, csipetnyi őrölt köménymagot, borsot, 1-2 babérlevelet, sót. Ha kicsit megdinsztelődtek a zöldségek, húzzuk le a tűzről, szórjunk rá őrölt pirospaprikát, engedjük fel annyi vízzel, amennyivel a zöldséglevest főznénk. Dobjunk bele egy négybe vágott paradicsomot, zöldpaprikát. Ha a zöldségek megfőttek, tegyük bele a gombócokat. A gombócok pár perc alatt megfőnek, és feljönnek a leves tetejére.