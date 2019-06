Illat alapján készülő színes zöldségköret

Idényzöldségekből azért (is) jó dolgozni, mert ezek a növények a szezonban olcsón beszerezhetők, így a belőlük készült ételekre különösen igaz az „olcsón jót” állítás.

A következő zöldségköret akkor is elkészíthető, ha nem kifejezetten ez az étel a fő célunk, de a maradék zöldségeket szívesen felhasználnánk. Első lépésként vágjuk kisebb szeletekre a zellert, a répát és a karalábét, eközben pedig kezdjünk el felmelegíteni egy serpenyőt! Ha úgy érezzük, elértük a kívánt hőfokot, csöpögtessünk a serpenyőbe egy kevés olajat (egy kanálnyit), arra szórjuk rá a zöldségeket! Ezután csíkokra szeleteljünk fel egy fél piros kaliforniai paprikát, tegyük a többi zöldséghez, majd ugyanígy járjunk el egy (nagyobb) fél lila hagymával is! Eközben a zöldségeket egyszer se keverjük meg, az első megforgatás akkor következik, amikor az illatból úgy érezzük: már pirul az étel alja.

Ekkor kicsit megforgatjuk – a profibb konyhaművészek „feldobálják” – a zöldségeket, majd a tetejükre zöldhagymaszárat szeletünk pár centiméteres hosszúságban. Ismét várunk vele pár percet, s csak ezt követően forgatjuk meg – a lényeg, hogy érződjön, a zöldségek megsültek, de kellően ropogósak is maradtak. Só csak a legvégén kerül az ételbe – ha előbb rakjuk a körethez, a növények erősebben levet engednek, s ezáltal az értékes vitaminok is kikerülnek belőlük –, emellett pedig egy negyed citrom levét is rácsöpögtetjük a csaknem teljesen elkészült ételre. Így egy nagyon kis ideig még sülni hagyjuk, majd levesszük a tűzről, és köretként vagy önmagában elfogyasztjuk. Nem fog csalódni!