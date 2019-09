Ez nagyon vad! – Pörkölt és ragu Dél-Fejérből

Az egyik étel megállt a pörkölt szintjén, a másik „továbbfejlődött”: Sáregresen vaddisznópörköltet, Alapon pedig őzragut készítettek a mesterek.

Pörköltfőző volt a megmérettetés neve, egyértelmű hát, hogy az Agipsy fantázianevű csapat által felhasznált vaddisznóból efféle étel készült a közelmúltban Sáregresen. Mi több, ez a finomság olyannyira jól sikerült, hogy az indulók első helyen végeztek – ezzel együtt pedig egy serleget és egy fakanalat is megszereztek.

– A hús egy jó barátomtól érkezett; mivel korán elkészült, valószínűleg süldő lehetett – latolgatott Pataki Sándor, aki ugyan hivatalos foglalkozása szerint a vasúttársaságnál dolgozik Cecén, most mégis a főszakács szerepét látta el. A szabadtéri főzésben felesége, Mónika, illetve a hölgy munkatársai, Barna, Szilvi, Ildikó, Pityuka, Noémi és az ő szülei segédkeztek. Közös munka volt.

Pörköltjük hagyományos módon készült, vagyis tíz nagy darab hagymát, illetve öt meghámozott, idei paradicsomot és hat darab felkockázott paprikát főztek össze, erre került az öt kilogrammnyi vaddisznóhús. A főszakács elmondása alapján ezt egy darabig főzték még, majd beletették a pirospaprikát.

– Nem mindegy, hogyan készítjük a pörköltet! A húsit először meg kell pörkölni, hogy finom végeredményt kapjunk – figyelmeztetett Sándor, hozzátéve, mielőtt az étel elkészül, érdemes abba három deci bort is belelöttyinteni, majd megvárni, míg az egész készre fő, így válik ízletessé a pörkölt. Kiemelte: elengedhetetlen, hogy a vörösbor minőségi legyen, akár olyan házi változat, amiről tudjuk, hogy igazi szőlőből készült!

De ne szaladjunk ennyire előre: a pörköltbe burgonya is került, akkor, amikor a hús háromnegyedig elkészült (félkemény állagú lett), a pörkölt leve pedig elkezdett fogyni.

Hogy a hús hamarabb elkészüljön, érdemes előzőleg bepácolni azt. A főzés során nyugodtan kóstolgasson több ember is: külön-külön a levet és a „tartalmat”. Sándor további tanácsa, hogy az elkészült vaddisznópörköltet ne azonnal fogyasszuk, előbb tegyük félre egy kicsit, hadd abálódjon, eztán együnk belőle.

Odébb, Alapon, a vakáció-búcsúztató program keretében Szemler János őzragut készített feleségével, Máriával közösen. A helyi vadásztársaság adta az alapot, amelynek húsát nemcsak összevágta a főszakács, de előzőleg le is forrázta azt, annak érdekében, hogy kevésbé legyen vadízű. Az őzet aztán a visszahűtést követően dolgozta fel teljesen.

Tíz kilogramm húshoz két kiló vöröshagymát, egy kiló sertészsírt használtak: a hagymát megdinsztelték, erre került a hús és a fűszerek. Utóbbiak a majoránna, kömény, bors, pirosarany, pörköltalap, pirospaprika és delikát. Ezek egyszerre kerültek az ételbe, a két fej fokhagyma pedig egyesével adódott a készülő étekhez. Mivel ragu volt a cél, bab, sárgarépa, zöldség és csipetke is hozzáadódott az alaphoz – a csipetke beleöntése után érkezett a második fokhagyma a bográcsba.

A főzési idő értelemszerűen a hús korától is függ: minél idősebb a vadhús, annál tovább kell főzni azt – tájékoztatott János. A szóban forgó őzragu két-három órán át rotyogott szabadtéren. A folyamatos kóstolgatás ez esetben is elengedhetetlen, s az sem árt, ha a fakanállal nemcsak kevergetjük, de folyamatosan – óvatosan – nyomogatjuk is a húst. Így kapunk teljes képet annak állagáról – tudtuk meg Jánostól, aki idestova húsz éve már, hogy feleségével közösen a helyi, környékbeli rendezvényeken ételeket készít a nagyközönségnek. Nem ritka, hogy vadhúsból. Summázva mindez azt jelenti: érdemes megfogadni az elkészítési tanácsait!