Egy lepény, ami egy kenyér, vagy egy kenyér, ami valójában lepény?

Olyasmi, mint a pita, a neve mégis az: piadina. Ez az olaszok népszerű, minden jóval megtöltött lepénykenyere.

Nyolc darabhoz a következő hozzávalókra van szükségünk: 500 gramm liszt, 2 deciliter víz, 75 gramm zsír, 1 teáskanál sütőpor és 1 teáskanál só. Valamint negyvenöt perc elkészítési idő. Kezdésként a lisztet elkeverjük a sóval és a sütőporral, hozzáadjuk a zsírt, elmorzsoljuk, majd a langyos vizet is hozzáöntjük, és tésztát gyúrunk belőle. Miután homogén lett az állaga, letakarjuk, és egy fél órát pihenni hagyjuk.

Ezt követően nyolc részre osztjuk, és egyenként vékony, kerek lepényeket nyújtunk belőlük. Egy serpenyőt forróra hevítünk, és a lepénykenyereket egyenként „tig­rismintásra”, foltosra sütjük. Megtöltjük őket, félbehajtjuk, és a még jobb ízélmény érdekében fél-fél percet megtöltve is pirítjuk a forró serpenyőben. Klasszikus töltelékként mozzarella, paradicsom, szalámi, sonka, rukkola, ricotta és spenót is kerülhet a piadinába – de a „beltartalomnak” csak a képzeletünk szab határt. Akár még gíroszos ízesítésben (gírosz fűszerkeverékkel, csirkemellel, tzatziki-szósszal, zöldségekkel) is bátran fogyaszthatjuk.