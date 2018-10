Egy ízletes bramborák

Köreinkben a bramborák leginkább lepcsánkaként, tócsniként ismert.

A jellegzetes, a cseheknél is népszerű étel lényegében nem más, mint egy krumplilepény. Hatalmas előnye, hogy nem

csak köretként, de főételként is fogyasztható: léteznek sonkával, sajttal, tejföllel és snidlinggel készült változatai is. Elkészítéséhez hámozzunk meg 1 kg krumplit, majd azt reszeljük bele egy tálba. Ehhez adjunk hozzá 1 dl tejet, 1-2 teáskanál majoránnát, 1 teáskanál őrölt köményt, végül reszeljünk bele 3 gerezd fokhagymát. A hozzávalókat alaposan dolgozzuk össze, az elegyből formázzunk kis lepényeket, majd süssük ki azokat forró olajban. Tipp: ehhez az alaprecepthez is illenek az imént felsorolt összetevők!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS