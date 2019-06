Az otthon ízei a joghurtban

Natúr joghurtból ízesítettet, természetes ízesítőkkel.

Az előkészületek részeként néhány almát félbevágunk, szárukat leszedjük, a gyümölcsöket kicsumázzuk, majd sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, így sütjük meg 210–230 Celsius-fokon (a legmagasabb fokozatra csavarva) tizenöt perc alatt.

Miután a sült alma elkészült, kihűtjük, majd a turmixgépbe dobjuk, csakúgy, mint az epret (amely lehet fagyasztott is, de a legjobb természetesen a frissen szedett változat). Eper helyett málnát, sárga- és őszibarackot, valamint körtét, szilvát is használhatunk, szezontól függően. Ezeket kicsit összeturmixoljuk. Erre kerül a natúr joghurt, valamint cukor helyett természetes ízesítőként nem kevés mennyiségű méz. A végleges turmixolás most következik, az ízesített joghurt ezután már el is készül.

Amennyiben nem szeretnék a turmixolással bajlódni, a vásárolt natúr joghurthoz egyszerűen csak adjuk hozzá az idénygyümölcsöket, majd a szintén nem kevés mennyiségű mézet, ezt keverjük össze – és fogyasszuk!

