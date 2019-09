Az ősz különleges, ínycsiklandó ajándékai

Az ősz végtelen gazdag palettáján az idényzöldségek közt megjelentek a különlegességek is. Elég végigmenni a fehérvári piacon, s máris számtalan izgalmas alapanyagot találhatunk: kínálja magát a fehér padlizsán, a fekete paprika, a sárga paradicsom és még a hokkaido tök is.

Csak úgy tobzódik az ősz, egyre érnek a zamatosabbnál zamatosabb zöldségek, gyümölcsök, amelyek közt találhatunk a magyar gasztronómiá­ban kevésbé ismert fajtákat is. Nem kell messzire menni, ha kísérletezni szeretnénk, ugyanis a székesfehérvári piacra is mindig hoznak ezekből az izgalmas variációkból az árusok. S mindig akad, aki meg is veszi őket. Így voltam én is ezzel – amint megláttam a fehér padlizsánt, azonnal tudtam, hogy ezzel kezdeni kell valamit. De vajon azon túl, hogy a mélylila héj helyett guszta törtfehérben csillog a ruhája, vajon miben különbözik az általunk ismert változattól? – tettem fel a kérdést.

Tömöttebb, rostosabb a húsa, kevéssé ereszti a levét – kaptam a választ. Ami jó hírnek tűnt, tekintve, hogy grillezni szoktam ezt a zöldséget, és az amúgy sem jó túl „szottyosan”. Az árusnak igaza volt, „szárazabb”, tömör belseje van a fehér padlizsánnak. Szeletekre karikáztam, sóztam, borsoztam, majd megpirítottam némi olívaolajon mindkét oldalát. Ezt követően – még a serpenyőben – halmoztam a szeletekre egy kis sajtot és egy szelet rétegezett szalonnát, és megfordítottam, hogy rápiruljon a szalonna a tetejére. Így közben a sajt is megolvadt, mégsem ragadt a serpenyőre. Remek vacsora, egy kis péksüteménnyel. Jól illik mellé a sárga paradicsom, ami szintén különlegességnek számít az ősz folyamán, noha régebb óta van jelen a magyar gasztronómiában. A gyerekek imádják, s nemcsak azért, mert más, mint a megszokott, hanem talán azért is, mert kevésbé savas, nem csípi úgy a kicsi szájukat, mint a piros paradicsom. Ez tapasztalat. Talán oka lehet ennek az is, hogy a sárga paradicsomból hiányzik a likopin, ami e zöldség (gyümölcs?) pírját adja, s amely a béta-karotin rokona, ellenben kétszer annyi antioxidánst tartalmaz.

És akkor még a millió tökféléről nem is beszéltünk, amelyek között ott van a hokkaido, egy japán tökfajta, amelyet őszintén szólva először nem is a konyhába, inkább őszi dekorációnak szántam. Ám kiderült, a kedves árus ugyanis elárulta, hogy sütni való, sőt mi több, tölteni való fajta! Mélysárga, vöröses húsa vastag és édes, amely mellett megjelenik egyfajta diós aroma is. Ki kell vájni a belsejét, s 30 perc alatt elősütni. Közben bármilyen ragu elkészíthető – húsos, zöldséges változatban, amelyet a finomra sütött tökbe tölthetünk. A sapkáját pedig tálalásig tegyük vissza.