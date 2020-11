Az afrikai harcsafilét sokszínűen elkészíthetjük, ráadásul a szálkáktól sem kell tartanunk

A felmérések azt mutatják, a magyar ember nem eszik elég halat. Nos, az alábbi receptünkkel igyekszünk ezen változtatni, ráadásul egy könnyen elkészíthető, ízletes fogást varázsolunk az asztalra.

A közelmúltban egyre népszerűbbé vált az afrikai harcsa, filéje bőr nélküli, szálkamentes, így még a legkisebbek számára is megfelel. Magyarországon a halfogyasztás mértéke nagyon alacsony, pedig számtalan pozitív élettani hatása van. Szakemberek szerint a heti rendszerességű halfogyasztás számos betegség kialakulásának kockázatát csökkenti, ráadásul a napi fehérjeszükségletünk közel felét már 10 dekagramm hal elfogyasztásával kielégíthetjük. A legtöbb hal B12-vitaminban gazdag, emellett pozitív hatása van a pajzsmirigy és a szív-érrendszer megfelelő működésére.

Mai receptünk középpont­jában az afrikai harcsa áll, melynek húsa szaftos és ízletes, nyersen vörös, megsütve fehér színű, ráadásul rendkívül magas a D-vitamin-tartalma. Természetesen eme halfaj csak nevében őrzi afrikai mivoltát, Magyarországon is tenyésztik, halásszák, így viszonylag jó áron beszerezhető. Elkészítési módja rendkívül változatos: kisüthető panírozva zsiradékban, elkészíthető sütőben, és grillezésre is alkalmas, ráadásul rendkívül könnyű vele dolgozni, nem igényel nagyobb körültekintést, mint például a sertéskaraj.

Az elkészítési módok közül ezúttal a panírozást választottuk, így készült el a rántott afrikai harcsafilé, amihez köretként hagymás burgonyát és tartármártást választottunk. Az alábbi mennyiség négy fő részére tökéletes családi ebédet biztosít.

A hozzávalók a következők: 1 kg filézett afrikai harcsa, ízlés szerinti mennyiségű só és bors, egy fél citrom leve, a panírozáshoz liszt, 3 tojás és zsemlemorzsa. A körethez szükségünk van még 1,5 kg burgonyára, 8 fej vöröshagymára, ízlés szerinti mennyiségű sóra, valamint némi zsiradékra.

A harcsafilét ujjnyi vastagra vágjuk, majd tetszőleges nagyságúra szeleteljük. Fontos, hogy ne klopfoljuk a halat, mert az könnyen széteshet! Mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk, majd a fél citrom levéből csepegtetünk a halszeletekre. A kellemesebb ízvilág eléréséhez hagyjuk állni leg­alább egy órán át. Ezt követően a hagyományos módon – liszt, tojás és zsemlemorzsa felhasználásával – bepanírozzuk a halszeleteket. Ha úgy érezzük, hogy egy kör kevés, akkor nyugodtan készíthetünk dupla panírréteget. Felhevített olajban közepes lángon körülbelül 15 perc alatt aranybarnára sütjük a szeleteket.

A köret – ami jelen esetben hagymás krumpli – elkészítését már érdemes a panírozás elején elkezdeni, ugyanis első lépésként sós vízben, héjával együtt puhára főzzük a burgonyát. Amíg ez fő, addig a vöröshagymát megpucoljuk és apró kockákra vágjuk, majd kevés olajon vagy zsíron üvegesre dinszteljük. Ha készen vagyunk, és a krumplik is puhák, akkor nincs más dolgunk, mint egy fazékban vagy lábosban vegyíteni a két hozzávalót, és krumplinyomó segítségével elegyítjük az összetevőket. Aki esetleg valami kevésbé „ütős” köretet szeretne a hal mellé, annak bátran ajánljuk a hasábburgonyát, amit akár sütőben sütve, olaj hozzáadása nélkül is elkészíthetünk. Emellett rizzsel, bulgurral és egyéb köretekkel is tálalhatjuk.

A tartármártáshoz összekeverünk 2 dl tejfölt, 2 evőkanál majonézt, 1 teáskanál mustárt, 1 dkg kristálycukrot, egy kevés citromlevet, és adunk hozzá egy csipet sót. Ha legalább egy órára hűtőbe tesszük, az ízek még jobban összeérnek, a végeredmény pedig garantáltan nem okoz csalódást. A készre sült harcsaszeleteket tökéletesen kiegészíti a kissé pikáns ízvilágú mártás.