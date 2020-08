Amilyen egyszerű, olcsó alapanyag a burgonya, annyira tartalmas is – nézzék csak!

Hiszik vagy sem, szerkesztőségünkben is gyakori beszédtéma az étkezés. Így került szóba az alábbi krumplileves és annak receptje.

Mint kolléganőm megfogalmazta: nagy melegben az embernek nincsen túl sok kedve a hőokádó tűzhely mellett állni, mégsem lehet mindig hideg gyümölcsleves a kezdőfogás. Éljenek hát a tartalmas levesek, amelyekkel gyorsan kipipálhatjuk a főétkezést!

Ehhez vegyünk csak egy alapanyagot: burgonya! Törve, karikázva, hasábokra vágva, lágyan vajjal vagy ropogósan fűszerekkel – mindenhogyan szeretjük. Levesként is. No nem arra a szomorúan paprikás vizes krumplira kell ám gondolni, amit gyakran a menzaablakon adtak ki! Gazdagon az igazi!

Hozzávalók négy személyre: 10 dkg füstölt szalonna, 30 dkg kolbász (csípős, ha a népség azt szereti), 2 db vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1 evőkanál (füstölt) pirospaprika, 1,5 l víz, 3 db sárgarépa, 2 db fehérrépa és a zöldje, só, bors, 1 teáskanál (őrölt) fűszerkömény, 3 db babérlevél, 1 teáskanál tárkony, 1 kg burgonya, 2,5 dl tejföl, valamint 1 evőkanál finomliszt.

Apró kockára vágjuk a szalonnát, felkarikázzuk a kolbászt, és egy lábasban alacsony lángon ropogósra sütjük. Néhány szeletke kolbászt kimenthetünk, remek csipsz lesz belőle!

Hozzáadjuk a felaprított hagymát, plusz zsiradék nem szükséges, isteni ízt ad neki, amit a füstölt áru kiizzad magából. Ha már üveges a hagyma, ne nézegessük magunkat benne sokáig, adjuk hozzá az aprított fokhagymát, keverjük el! Amennyiben már nem sápatag a vámpírűző, lehúzzuk a lábost a tűzről, eljött a pirospaprika ideje. Vigyázva, nehogy odakapjon, mert keserű lesz a szájunk íze, elkeverjük az ízes alappal. Eztán mehet hozzá, ami még nem került bele, a felkockázott burgonya, a karikákra vágott répa – mindkét szín képviseltesse magát –, az ízlés szerint adagolt fűszerek (só, bors, kömény, babérlevél, tárkony, petrezselyem), végül, hogy leves legyen a leves, nyakon öntjük a másfél liter vízzel. Lefedve puhulásig főzzük, addig kipihenjük az aprítással járó fáradalmakat. Olykor átkeverni a lábos tartalmát nem bűn.

Burgonyától és csillagállástól függően 30–45 perc múlva, ha már kellő állapotú a levesünkben minden zöldség, a lisztet 2 dl tejfölben (a maradékot hagyjuk meg a tetejére!) egy merőkanálnyi levessel simára keverjük, majd sűrű kavargatás mellett beleöntjük a levesbe.

Kóstolni nemcsak ér, de érdemes is, utánfűszerezés gyakran ajánlott ebben a stádiumban. Felforraljuk, és lekapcsoljuk végre a gázt (vagy villanyt, bármi is szolgáltatja a hőt), elkészültünk! Mutatós, de ami annál is fontosabb, öblös tányérba szedjük, tetejére tejfölt kanalazunk, ropogósra pirított kolbásszal bolondítjuk, s ha kedvünk és spájzunk tartja, friss petrezselyemmel is megszórhatjuk. Friss kenyérrel, pogácsával tálaljuk.