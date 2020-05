A recept mellé jár egy történet is, ezúttal a tordasi cukrászról és a mérlegéről

A szakács érzésből főz, a cukrász mérleggel süt, mondja Raffer Gabriella. Ő egyik is, másik is, bár amatőr, hiszen nem tanulta iskolában egyiket sem. A pehelykönnyű lekváros buktája viszont szakszerűbb nem is lehetne!

A tordasi ház kőborítású falán fut a vadszőlő, a kertben készül a magaságyás, macskák mosdanak a teraszon. Három „lány" lakik az otthonban, anya és két lánya. A nagyobbik, Kinga e napon érettségizik Székesfehérváron, a Gorsium művészeti gimnáziumban, fotósnak tanult, a nyolcadikból elballagó Emmát táncos szakra vették fel a Gorsiumba. A lakás minden szöglete rejt valami érdekességet. A konyha kicsi ahhoz képest, hogy a háziasszony-édesanya szenvedélyesen süt-főz, de minden elfér, kézre áll benne. Kelt tésztát kértünk Gabriellától, bedagasztott bukta hízik a kocsiban, ideális kelesztőhely, mondja Gabriella. Kicsi mérleg áll az asztalon, a sütés elengedhetetlen kelléke, szögezi le, s pontosan vagdossa, méri le egyenként a tizenkét tésztadarabkát, hogy megkenje a saját maga által eltett baracklekvárral. Mindent mér – a kenyereknél, a süteményeknél és a kelt tésztáknál is. Még a vizet is, a sót is. A sóról fontos titok: az édes tésztába is tenni kell, de a hozzávalók összekeverésének a végén, még az a pár perc is számít. Ha főz, nem mér, az más. Egy nagy lakberendezési áruház éttermi részén hidegkonyhai szakács a vegyész végzettségű Gabriella. Ötödször indul a 220 kilométeres távú Ultra Balaton kerékpárversenyen, a cukormentes Ország tortája civil versenyében többször indult, kétszer bekerült, felkérték a zsűribe is. Az ő voksának is köszönhető a Pannonhalmi sárgabarack-pálinkás torta győzelme, s az Őrség zöld aranya fantázianevű tortáé. Saját tortája pedig a Paszulykirály nevű babos alkotás, ami különdíjat nyert el, Céklás tortája a bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi különdíját hozta el. A fehérvári cukrásszal, Damniczky Balázzsal részt vehetett az Ország tortája versenyen, közösen alkották meg a vargányagombát tartalmazó Erdőt járó tortát. A „rajongó" főzés saját konyhájában indult, fejben érezte az ízeket, elképzelte őket. Ami másnak hajmeresztő talán, neki nem, bár az elkészítésben törekszik az egyszerűségre. A vadászat utáni lakomák festményei az ihletői többek között, sok minden inspirálja. A kelt tészták pedig azért kedvencei, mondja, mert míg a tortákat ünnepekkor tesszük az asztalra, addig a keltek a hétköznapokat teszik ünneppé. Csütörtökön a gulyásleveshez a pogácsa, vagy egy pénteki kakaós csiga nem ünnepi lesz egyből? A karanténban ő is felfedezte a kovászt, mint oly sokan, öntöttvas lábosban süti a kenyeret, korábban élesztővel, most kovásszal, a rozskenyeret rozskovásszal. Édesanyja receptje a túrós pogácsa, Gabriella bal kézzel gyúrja-dagasztja (mert balkezes), neki szerencsét hoz. Kézzel írott receptes könyvéből olvassa: 50 dkg liszt, 25-25 dkg vaj és túró, 2 dl tejföl, egy tojás, 4 dkg élesztő elmorzsolva, s 12 gramm só. Félóránként négyszer hajtogatja, az időt is méri. A buktába a nemrégiben olvasott javaslat szerint újabban egy főtt krumplit is beledagaszt, villával elég szétnyomkodni. A felfedezés erejével hatott rá ez az újdonság, javasolja kipróbálni. Jó sok lekvárral, takarosan összehajtogatva. Ha mérjük őket, igazságosan jut mindenkinek belőle.