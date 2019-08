A kerti parti sztárjai a falatnyi falatkák

Tipikus vendégváró ételek a falatkák, amelyek egy húsvéti vagy szilveszteri alkalomra is tökéletesek.

Amilyen gyorsan elkészülnek a „miniszendvicsek”, olyan hamar el is fogynak! Rendben, elismerjük, minimális ferdítés azért van ebben az állításban: egy kicsivel gyorsabban fogynak, mint ahogyan készülnek.

Különleges alapokkal dobhatjuk fel az egyszerű „miniszendvicseket”

További előnyük, hogy nem kell sok (és különösebben drága) hozzávaló az ízletes falatokhoz. A legegyszerűbb, ha alapként kiflit használunk, ezt a péksüteményt vágjuk fel néhány centiméteres darabokra. A kis szeleteket eldöntjük, azok egyik felét megkenjük vajjal, majd csirkemellsonkát (esetleg téliszalámit) fektetünk rájuk. Tetejükre ízlés szerint kerülhet még szeletelt uborka, paradicsom, paprika, netán hagyma és olívabogyó is. Ha retró hangulatot szeretnék, elengedhetetlen a reszelt sajt és a paprikás ételízesítő.

Ez a legegyszerűbb, talán a legtöbbek által ismert változat. Amennyiben többre, másra vágyunk, játsszunk a kiflire (kenyérre, zsemlére) kent alappal! Pikáns sajtkrémet 1 doboz krémsajt, 2 darab kockasajt, 10 dkg feta sajt, 1 doboz tejföl, Piros Arany, 3 gerezd áttört fokhagyma, őrölt bors és bazsalikom használatával kaphatunk.

A háromféle sajtot és a tejfölt tegyük egy keverőtálba, majd konyhai robotgéppel alaposan keverjük össze! Ha egynemű a krém, adjuk hozzá az áttört fokhagymát, az őrölt borsot és a felaprózott bazsalikomot, majd rövid időre (fél órára) tegyük hűtőbe, hogy az ízek összeérjenek! A tálalás előtt díszíthetjük petrezselyemmel, snidlinggel vagy bazsalikomlevéllel, mellé nemcsak kiflit (vagy egyéb péksüteményt), de hasábokra vágott kígyóuborkát vagy szárzellert is fogyaszthatunk.

Emellett tojáskrém is ízesítheti a falatkákat: 6 darab tojásból, 1 csokor újhagymából, fél csokor petrezselyemből, 4 darab csemegeuborkából, 2 evőkanál joghurtból, 2 evőkanál majonézből, 2 evőkanál tejfölből, sóból és borsból készítve. A 10 perc alatt keményre főzött tojásokat hideg vízzel leöblítjük, meghámozzuk, villával áttörjük. Hozzákeverjük a joghurt, majonéz és tejföl megsózott, borsozott, összekevert elegyéhez, amelybe a többi felaprított összetevőt is beleforgatjuk.