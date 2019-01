A hazai legkeresettebb, tartalmas finomság

A frankfurti levesnek számos elkészítési módja létezik. Íme, a hagyományos verzió, rántás nélkül, tejfölös habarással és pirított virslivel!

A tradicionális verzió hozzávalói a következők: 20 dkg frankfurti virsli, 40 dkg kelkáposzta, 25 dkg burgonya (vagy 1 darab közepes méretű krumpli), 1 közepes fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 evőkanál liszt, 2 dl tejföl, olaj, 1 evőkanál majoránna, fél kávéskanál őrölt kömény, 1 teáskanál pirospaprika, 1 evőkanál só és 1 csipet bors. Az előkészítés részeként felkarikázzuk a virslit, felaprítjuk a vörös- és fokhagymát, megpucoljuk és felkockázzuk a burgonyát, majd kivágjuk a kelkáposzta torzsáját, és felcsíkozzuk az így megmaradt növényt.

Nem csoda, ha sokan keresik a receptjét: kiadós lehet a főétel első része is

Egy lábosban nagyjából két evőkanálnyi olajat melegítünk, abban megpirítjuk a virslikarikákat, majd ha azok elkészültek, kivesszük a virslit a lábosból, és félrerakjuk egy tálban. Ez a lépés persze elhagyható, de annak érdekében, hogy gazdagabb ízt kapjon a leves, érdemes elvégezni ezt is. Mindemellett ehhez ne féljünk használni a levesnek szánt lábost, hiszen más edény alkalmazása esetén a virsli megpörzsölődött részei nem kerülnek a levesbe, holott azok szintén különleges ízvilágot kínálnak. A használt lábosba ismét tegyünk egy kevés olajat, majd abban pároljuk üvegesre a vöröshagymát. Ezt követően adjuk hozzá a fokhagymát is, aztán a káposztát, s mindezt folyamatosan kevergetve pirítsuk le addig, amíg a káposzta össze nem esik. Ekkor rakjuk a káposztához a pirospaprikát, majd alaposan keverjük össze azokat is.

Ha ez megvan, öntsük fel másfél liter forró vízzel, és adjuk hozzá a krumplit, majoránnát, köményt, sót, borsot. Az így készülő frankfurti levest közepes lángon, nagyjából 10– 12 percig főzzük, egészen addig, amíg a krumpli meg nem puhul. Egy tálban a tejfölt keverjük simára (csomómentesre!) a liszttel, ezt követően adjunk hozzá egy merőkanállal a levesből. Keverjük össze, majd öntsük a tejfölös habarást a leveshez, és ezt is keverjük össze! A virslikarikák most érkeznek a lébe, kicsit hagyjuk összeérni ezeket, és már kész is a frankfurtink! Ha pedig a leves mellé érdekes történettel is szolgálnánk vendégeinknek, elmondhatjuk: a Kárpát-medencében ismert frankfurti leves a németországi Frankfurt nagyváros után kapta nevét. A konyhaművészetéről ismert helységhez köthető ugyanis az a húskészítmény (magyarul virsli, németül würstchen), amely a káposztás leves egyik legmeghatározóbb alapját is képezi. Az eredetvédettséggel is rendelkező húsrudat füsttel tartósítják és főzés helyett csak melegítést igényel – ez a frankfurti virsli igazi ismérve. Egyes források szerint Frankfurtban nem is hallottak még erről a levesről, a virslis változatok arrafelé egyáltalán nem ismertek.

