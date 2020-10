A brokkoli könnyed előétel

A krémlevesek igen megosztó előételek – míg az egyik tábor imádja, a másik rá sem bír nézni. Gyerekek azért szokták kedvelni, mert színes és mert nincsenek benne „gyanús” darabkák, amelyeket kerülni kell. Ilyen szép és finom leves készíthető a brokkoliból, melyből van mindenmentes és átlagos, tejszínes-sajtos változat is.

A brokkolikrémleves elkészítése sem túl sok időt, sem túl nagy szaktudást nem igényel, viszont annál finomabb lesz a végeredmény. A rózsáira szedett brokkolit megfőzzük sós vízben. Lehet az mirelit és friss zöldség is. Addig főzzük, amíg nem kezdjük el érezni az intenzív, friss brokkoliillatot, amely ha belengte a konyhát, levehetjük a tűzről.

Kicsit hagyjuk hűlni, majd pedig kimerjük a zöldséges tartalmat egy turmixgépbe. Ehhez annyi levet adunk, amennyi körülbelül ellepi a zöldséget. Így viszonylag sűrű, de azért kellően leveses állagot kapunk. De pluszlé hozzáadásával könnyedén korrigálható a leves állaga a turmixolás közben. Kevés frissen őrölt borsot adunk hozzá, és már indulhat is a turmix! Ez a mindenmentes változat. Sokan tesznek azonban hozzá tejszínt, amelytől krémesebb, tartalmasabb, világosabb levest kapunk.

Tálalhatjuk pirítóssal, kenyérkockákkal, magokkal vagy éppen reszelt parmezánnal is. Isteni, friss és könnyed előételnek számít, melyben jelentős ásványi anyag és vitamin található. A leírások szerint sok kálium, kalcium, magnézium és vas van benne, de B-vitaminokban, C-, K- és E-vitaminban is gazdag.

Hasonló módon készíthető el a húsok mellé tálalt vagy éppen tésztás-húsos göngyölegekbe töltött brokkoliszósz is. A különbség annyi, hogy akkor kevesebb levet teszünk hozzá, hogy sűrűbb állagú legyen ez a szép zöld történet.