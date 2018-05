A bodzafa virágából illatos finomságok készülhetnek

A városi és a vidéki embereknek sem kell messzire utazniuk azért, hogy bodzát találjanak az elkészítendő italhoz, ételhez.

A gyógynövényként is ismert bodzából leginkább szörpöt szoktak készíteni azok, akik az utak mentén szedett növényt valamilyen úton-módon fel szeretnék használni. Pedig többféle étel is készíthető a bodzából, sőt érdemes tudnunk azt is, hogy nem mindegyik bodza begyűjtése ajánlott!

Feketén-fehéren

A fekete bodza egy olyan cserje, amely némely esetben 2-3 méter magas fává fejlődik. Levelei tojásdad alakúak, szélük fűrészes, egyes virágai kicsik, erős illatúak, fehér és sárgásfehér színűek, tekintélyes méretű virágzatuk pedig úgynevezett álernyőben csüng. Fontos ez a növénytani kitérő, hiszen a fekete bodza könnyen összekeverhető a gyalogbodzával, melynek fogyasztása egyáltalán nem ajánlott: az ugyanis egy enyhe lefolyású, hányással, hasmenéssel járó mérgezést okozhat. A gyalogbodza levelei hosszúkásak, a bokor csak kivételes esetekben nő másfél méternél magasabbra, virágai kellemetlen illatúak, bogyótermései pedig felálló terméscsoportban állnak.

A tárolásról

A bodzabogyót érett állapotban érdemes begyűjteni, a termést – és a virágokat – egy szellős vászonzsákban vagy üvegben célszerű tárolni. Ha azt később fel szeretnénk használni bizonyos ételekhez, általában pár napig lehet tárolni; bár a bogyót akár egy éven át is őrizhetjük. A szedéskor a virágokat ne gyömöszöljük erősen a gyűjtőzsákba, mert azok könnyen összezúzódnak, ennek következtében pedig a száradás során gyorsabban be is barnulnak.

Bundás bodza

A palacsintatésztában kisütött bodzatányér biztosan az asztal különleges éke lesz. Hozzávalók: 15 dkg finomliszt, 2 db tojás, 3 dl tej, 1 dl szóda- vagy ásványvíz, 2 evőkanál cukor, 1 csipet só, 3/4 dl olaj, 15 darab bodzavirág, azaz tömött tányérú bodzabog. A sütéshez 5 dl napraforgóolajra, a szóráshoz pedig 1 evőkanál porcukorra van szükségünk. A frissen szedett virágtányérokat először alaposan tisztítsuk meg, de mosás nélkül, hogy az értékes virágpor bennük maradjon. Ezt követően készítsük el a palacsintatésztát a bodzavirág darabszáma előtt felsorolt hozzávalók összekeverésével, melyet aztán 15 percen át pihentessünk. Egy lábasban forrósítunk bőséges olajat, majd a száruknál fogva egyesével mártsuk bele a bogokat a tésztába, a fölösleget pedig hagyjuk lecsöpögni. Ezt egy pár perces forró olajfürdő kövesse addig, amíg a tészta aranybarnára nem sül. A fejeket a száruknál fogva óvatosan emeljük a papírtörlőre, s még forrón hintsük meg porcukorral.

Bodzalekvár

2 kg bodzabogyót szemezzünk le, mossunk meg, és kevés vízben felöntve főzzünk puhára. A szemeket ezután préseljük át egy szitán, majd a gyümölcshúshoz adjunk hozzá 1,5 kg cukrot és 3 citrom kifacsart levét. Ezt tegyük tűzre, a forrástól számítva még 20 percen át főzzük közepes lángon, majd töltsük üvegekbe.