Persze ilyenkor a baráti társaságokban nagyobb teret kapnak az alkoholos italok, de van jó néhány fogás, ami elengedhetetlen a szilveszteri összejövetelekhez. Szóval, ha még szükség van némi kalóriára a karácsony után, és pár ötletre, hogy mi kerüljön a szilveszteri asztalra, akkor most a legjobb helyen járnak. Összegyűjtöttük az ilyenkor közkedvelt ételeket, és adunk néhány tippet is az elkészítésükhöz.

1. A legnagyobb klasszikus: a lencse

A lencsével újévkor a bőséget és gazdagságot vonzhatjuk be. Kár lenne kihagyni és kockáztatni ezt! A tökéletes lencsefőzelék többféleképpen is megidézhető. De mindenkinek ki kell tapasztalni a számára megfelelő verziót. Íme néhány tipp, és egy recept, hogy garantált legyen a siker.

Rengeteg dologgal lehet ízletessé tenni a lencsefőzeléket, és nem muszáj ragaszkodni sem az ecetes ízvilághoz, sem a lisztes rántáshoz. De jó ha az alábbiak közül azért valamivel megadjuk az alapot, és nem leveskockával próbáljuk ízletessé tenni.

Kolbász, szalonna, füstölt hús: nem hátrány, ha bármilyen füstös, aromás, erőteljes húsfélét dobunk a lencse mellé.

Jó alaplé: egy aromás zöldség- vagy húsleves alaplé tökéletes választás lehet.

Alaplé helyett zöldségek: fokhagyma, vöröshagyma, burgonya, répa, zeller, fehérrépa, de akár paprika és paradicsom is szóba jöhet.

Ízlés szerinti ízesítők: babérlevél, bors, paprika, kömény, római kömény, barnacukor, mustár, ecet, koriander, chili, cayenne bors.

Tejföl vagy tejszín: sőt, akár használhatjuk mindkettőt is!

Ecet helyett citrom: nem kell feltétlenül sima ecetet használnunk, a lényeg az, hogy valamivel adjunk savasságot is a dolognak. Ez lehet csak a mustár, de citrom vagy lime is.

Recept:

400 g lencse

4 gerezd fokhagyma

2 szal répa

1 szal gyökér

2 kisebb burgonya

1 kisebb darab kolbász

1.5- 2 l víz

1-2 ek cukor

3 db babérlevél

1 tk pirospaprika

3 ek tejföl

1 ek mustár

1 ek ecet

bors

só

Elkészítés:

A lencsét áztassuk be. Akár már előző este, de minimum 2 órával főzés előtt. Tegyük fel főni a vízben a nagyobb darabokra vágott krumplit, répát, kolbászt és a felezett fokhagymákat. Én kolbászból puhább, grilleznivalót szoktam használni. Ízesítsük sóval, borssal, cukorral, és adjuk hozzá a babérleveleket is.

Ha félkész, jöhet hozzá az átmosott és leszűrt lencse. Főzzük össze és ha a lencse is puha, vegyük ki a nagyobb darab zöldségeket némi lével egy tálba, majd adjuk hozzá a tejfölt, a mustárt, az ecetet, a pirospaprikát és a borsot, majd botmixerrel (vagy turmixgépben) dolgozzuk össze. Csorgassuk vissza a lencséhez, és forraljuk össze újra. Tökéletesen be fogja sűríteni. És mivel nincs benne liszt, nem is "bőrösödik" meg úgy a teteje.

Az ízeken még a végén javíthatunk. Tálaláshoz kenyeret, pogácsát, és virslit is kínálhatunk.

2. Szerencsehozó malacsült

A szilvesztert nagyon sok helyütt ünneplik malacsült fogyasztásával. Ennek több oka is van. Bizonyos magyarázatok szerint azért vált a malac az évforduló állatává, mert orrával előre túr, azaz a jövőbe mutat, és közben még a szerencsét is kifordítja a földből. Más feltételezések szerint a malac kövérsége, hája az, ami ehhez a megtisztelő szerephez juttatta, hisz ki lenne hivatottabb az új évet várni, mint a jóléttől kövér, zsíros malac.

Megbízható helyen szerezz be valóban friss és jó minőségű malac-, esetleg idősebb süldőkarajt. Fontos, hogy a bőr alatt legyen rajta legalább 1-1,5 centis szalonnás réteg. Vásárolhatsz bőrös filét is, de a csontos karaj sütéskor kevésbé szárad ki. Egyiket se fagyaszd le, mert felengedés után a bőrt már semmilyen praktikával nem tudod roppanóssá varázsolni!

A malachús bőrös feléről kiskéssel kapargasd le a rajtamaradt szőrszálakat. Ezután mosd le meleg vízzel, majd töröld szárazra, és éles késsel (esetleg sniccerrel) irdald be a bőrt ujjnyi szélességben ferdén vagy rombusz alakban. Elég kb. 2 mm mélyen bemetszeni, mert ha túl mély bevágásokat ejtesz, a bőrdarabok sütés közben lepotyoghatnak. Könnyebb lesz a dolgod, ha a karajt a bőrös részével lefelé forrásban levő vízbe meríted kb. 1 percre, vagy amíg kifehéredik.

Csontos karaj esetén válaszd el a színhúst a bordás résztől! (Késsel vágd végig a csontok mentén.)

A túl nagy darab karajról vágd le bárddal a tarja felőli vastagabb végét – ezt majd külön tovább kell sütnöd, hogy ugyanolyan omlós legyen, mint a gyorsabban átsülő vékonyabb rész.

Fotós: Cseh Gábor

A pácolástól jobb ízű lesz a sertéshús, és lerövidül a sütési idő. Alapszabály, hogy a fiatal malac zsenge húsát nem szabad túlfűszerezni.

Száraz páchoz keverj el némi sót pl. őrölt köménnyel, borssal, majoránnával, majd a bőrös rész kivételével dörzsöld a húsra. A bordák és a hús közé felszeletelt hagymát és fokhagymát, a bőrbevágásokba rozmaringot, kakukkfüvet tehetsz. Ezután kötözd a húst a csontokra konyhai zsineggel, és letakarva tedd a hűtőbe 1-2 napra.

Időhiány esetén kend meg a karaj húsos részét olívaolajból, némi sóból, frissen őrölt borsból, őrölt köményből, valamint reszelt fokhagymából és hagymából készített fűszerpasztával. Nyomkodj belőle a bőrön ejtett bevágásokba is, majd szoba-hőmérsékleten hagyd állni a húst néhány órát.

A hűtőből kivett pácolt karajt hagyd szoba-hőmérsékletűre melegedni, majd tedd a 220-230 fokra előmelegített sütőbe 15-20 percre, a bőrös oldalával lefelé. (Ha túl sovány a szalonnás réteg, akkor előtte locsold meg a bőrt egy kevés olajjal.) Ezután fordítsd meg, önts alá egy kevés folyadékot (vizet, bort, sört a recepted szerint), és lefedve süsd 190-200 fokon további kb. 1,5 órát. Közben forgathatod, locsolgathatod vagy szalonnával kenegetheted. Szúrj bele egy villát, hogy elég puha-e, végül kitakarva süsd szép pirosra a bőrét. Ehhez esetleg megemelheted a hőfokot.

Még szaftosabb marad a belseje, ha a kezdeti pirítás után 125 fokon folytatod a sütést. Másfél óra múlva vedd le a fóliát vagy a sütőtál tetejét, és süsd puhára a húst változatlan hőfokon. Ezzel a módszerrel egy 2-2,5 kg-os karaj sütése 4-4,5 órába is beletelik, de hidd el: megéri! A sütési idő kikalkulálásához 45 dkg-onként 25 percet számíthatsz (plusz a pirítás).

A fiatal malac gyenge bőrét sütés közben tilos locsolni, mert felázik. A sütés legvégén azonban megspriccelheted hideg vízzel, ettől ropogósabb lesz.

A süldő malac vastagabb bőrét nyugodtan öntözgetheted a keletkező szafttal vagy a recepted előírása szerint akár sörrel is.

Tálalás előtt pihentesd a sültet kb. 15 percet, hogy omlósabb legyen. Végül a kötözőzsinór eltávolítása után vágd le a csontról, és szeleteld fel a bőrön ejtett bevágásokat követve.

3. Virsli nélkül nincs szilveszter

A virsli kiváló friss kenyérrel és jó mustárral, de variálhatjuk is... Belekerülhet salátába, bundázhatjuk is... Középpontban a virsli, amely nélkül nincs szilveszter!

Nincs pontos információ arról, mikor honosodott meg nálunk az a német szokás, miszerint Szilveszterkor virslit kell enni, az azonban tény, hogy extrém sok háztartásban búcsúztatják az évet ezzel az egyszerűen és gyorsan elkészíthető étellel. Ráadásul a virsli tökéletesen illeszkedik a magyar babonák körébe, miszerint Szilveszterkor és újévkor nem lehet enni sem szárnyast, sem pedig, halat, hiszen míg előbbi elkaparja, addig utóbbi elúszik a szerencsével. A disznóhúsból készült virsli azonban épphogy kitúrja a földből azt, így az új évre szerencsét, bőséget, gazdagságot és egészséget hoz mindenki számára.

Az elkészítésről itt nem regélnénk, hiszen nem tartozik a bonyolult ételek közé, viszont íme néhány recept, ha egy kicsit eltérnénk a megszokottól.

Forrás: Mindmegette.hu