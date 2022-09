Az alkotópáros, Róka Ildikó és Móczár István immár 16. éve járja az országot és készíti a saját maguk által kitalált műsort. Az eltelt évek alatt több száz településen forgattak, s megyénkben is nem egy alkalommal. Legutóbb tavaly októberben Mezőszilasról közvetítették 250. jubileumi epizódjukat. Most szeptember 5-én és 6-án tértek vissza a megyébe, hogy bemutassák Úrhidát. Az utóbbi években dinamikusan fejlődő, népességében is jelentősen növekvő 1013 éves községben Polyák István festő- és grafikusművész, a helyi Alkotók Körének vezetője és egyben a Nyugdíjas Egyesület elnöke kalauzolta őket.

A kulináris választékból ezúttal öt étel elkészítésére került sor a tájházban: a kenyérpogácsát Kubikné Edit, a tojásos halat Székelyné Jutka, a kacsafertályt párolt káposztával és burgonyával Jánosi Józsefné Ilonka néni, Eppeldauerné Magdi és férje Eppeldauer Jenő, az úrhidai gombás csülköt nokedlivel Pállai Zoltán és a csülkös lángost Rózsika módra Sajtosné Rózsika prezentálták. Az ételek receptjeit is ismerteti az Ízőrző, ezek adás után felkerülnek majd a filmsorozat honlapjára.

Tálalásra kész a híres úrhidai kacsasült, amelynek mindig nagy keletje volt a fehérvári piacon

A település művészei közül a már említett Polyák Istvánt és Miklós János keramikust/szobrászt, valamint Pásztor Sarolta bőrdíszművest ismerhetik meg a tévéműsor nézői. A kamera felvételei megörökítették a falu népdalosait, az Őszirózsa Népdalkört és fiatalabb generáció képviselőjét, Marton Bendegúzt, aki a Duna Televízió tehetségkutató műsorában, a Felszállott a pávában tett szert ismertségre.

Az Ízőrzőkből sem maradhat ki a település egyik nevezetessége, az Úrhidai Sáfrány és Gyümölcs Múzeum, létrehozóját, Horváth Lénárdot tavaly lapunkban bemutattuk. A termesztő a fűszer- és gyógynövényben rejlő lehetőségeket ismerte fel. Neki és családjának köszönhető, hogy Úrhida is felkerült az arany árvával vetekedő sáfrány termőterületeinek térképére.

Végül még egy tájékoztató jellegű információ, a tévésorozat ismertetett úrhidai részének bemutatása novemberre várható.