Mindenmentes gyümölcstorta és hagyományos piskótatekercs

Antal-­Béládi Ildikó 32 éves, kétgyermekes édesanya, akinél SLE-t, Sjögren- és Raynaud-szindrómát diag­nosztizáltak, kislánya is laktózérzékeny. Betegségeik miatt kezdte kipróbálni a glutén-, laktóz- és cukormentes étkezést. Megfelelő étrenddel igyekszik a mindennapokat könnyebbé tenni. Továbbképezte magát, és táplálkozási tanácsadóként is a „mentes” vonalat képviseli. Olvasóink­nak erdeigyümölcs-tortát ajánl. Gondoltunk a hagyományos piskóta kedvelőire is, nekik is hoztunk receptet.

Mindenmentes erdei­gyümölcs-torta

Hozzávalók a piskótához: 5 tojás, 4 ek. gluténmentes zabpehelyliszt, 2 ek. édesítő, vaníliaaroma ízlés szerint, nagyobb csipet só.

A sütőt előmelegítjük 180 fokra. Kibélelünk egy 22 cm-es tortaformát. A tojásokat kettéválasztjuk. A fehérjét a sóval elkezdjük habosítani, majd belerakjuk az egyik kanál édesítőt, a vaníliaaromát, és még keményebb habbá verjük. A tojások sárgájába tesszük a másik kanál édesítőt, majd azt is habosra keverjük a kézi mixerrel. Ezután egy nagy fakanálnyi fehérjét teszünk a sárgájába, a fele lisztet beleszitáljuk, ezt gyorsabb mozdulatokkal összekeverjük. Ezután apránként a többi fehérjét és a többi lisztet is beletesszük, és óvatos mozdulatokkal összekeverjük. Sütőpapírral bélelt formába öntjük, és 27 perc alatt a sütőben légkeverésen fokozaton készre sütjük. Hozzávalók a gyümölcstorta alsó részéhez: 240 g fagyasztott erdei gyümölcs, 2 ek. édesítő, 10 g zselatin 43 g vízzel duzzasztva. Amíg sül a piskóta, elkészítjük a gyümölcsös részeket. Egy másik, kb. 18-20 cm átmérőjű tortaformát kibélelünk folpackkal, majd rátesszük egy tálcára. A zselatint duzzasztani kell a vízzel, utána a gyümölcsöt az édesítővel egy edényben felforraljuk, majd hozzáadjuk a már duzzasztott zselatint, jól elkeverjük, picit hűlni hagyjuk, majd beleöntjük a formába, és fagyasztóba tesszük. Hozzávalók a torta felső részéhez: 340 g gyümölcs (fagyasztott), 2 ek. édesítő, 11 g zselatin 50 ml vízzel duzzasztva. Ugyanúgy járunk el, mint az előző rétegnél, csak ezt nem rakjuk a fagyasztóba, hanem félretesszük, és hűlni hagyjuk.

A túrós rész hozzávalói: 250 g krémes túró (light változat), 270 g rögös túró (light változat), 3 ek. édesítő, 1 ek. vaníliás eritrit porrá őrölve, 100 ml kókusztejszín, fél citrom reszelt héja és kis leve, csipet só, 2 csomag expressz zselatin fix.

Mindent egy edénybe teszünk, kivéve a zselatin fixet, kikeverjük, és félretesszük. A zselatin akkor kerül bele majd, ha kész a piskóta, kihűlt, az alsó réteg, a gyümölcs pedig megdermedt.

A torta összeállítása során a kihűlt piskótákat kettévágjuk. Az egyiket egy kisebb tortaformával kiszúrjuk – akkorával, mint az alsó gyümölcsös rész lett. Azt a torformát, amiben sült a piskóta, rátesszük a tortakartonra, körberakjuk a waxpapírral vagy tef­lon sütőpapírral. A nagyobb piskótát alulra tesszük. Egy nagyon halvány réteg túrós krémmel lekenjük, de úgy, hogy ne látszódjon. Közben ne felejtsük el a túrós részbe keverni mixerrel a zselatin fixet. Ezután jöhet rá a zselé, majd a túró fele, a kisebbik piskóta és a túró másik fele. Ezt követően mehet a tetejére a másik adag gyümölcs, ami langyosra hűlt. Eligazgatjuk a tetejét, és mehet a fagyasztóba fél órára. Ha kész, tetszés szerint lehet díszíteni. Lekváros piskótatekercs Hozzávalók: 6 tojás, 6 ek. cukor, 1 csomag sütőpor, 6 ek. liszt, lekvár, porcukor. A lekváros piskótatekercs elkészítéséhez a tojások fehérjét a cukorral kemény habbá verjük. Ezután hozzáadjuk a tojások sárgáját, és habverővel – alacsony fokozaton – hozzádolgozzuk a felvert fehérjéhez. Ehhez a masszához hozzáadjuk a sütőporral elkevert lisztet, amelyet aztán habverő segítségével összedolgozunk. A kész masszát sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, elsimítjuk egy kanállal, és 180 fokra előmelegített sütőben 15–20 perc alatt készre sütjük. Amikor a piskóta megsült, a tésztát tiszta konyharuhára borítjuk és megkenjük házi sárgabaracklekvárral. A piskótát a konyharuha segítségével óvatosan feltekerjük – vigyázzunk, nehogy megrepedjen –, és hagyjuk kihűlni. Porcukorral megszórjuk a tetejét, és vékony szeletekre szelve tálaljuk.

