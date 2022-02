Habár a lencse fogyasztásának kultusza jellemzően az új év első napján csúcsosodik ki, az év további szakában is érdemes fogyasztani. Levesként és főzelékként egyaránt ízletes, változatos feltétekkel variálható. Mindezek mellett akár fasírtot is készíthetünk belőle, így jó alternatíva azoknak is, akik a húsmentes étrend elkötelezett hívei.

A hüvelyesek rendjét gyarapító növény előnyére szól, hogy magas szénhidráttartalma mellett csekély zsírt tartalmaz. Szervezetünket káliummal, magnéziummal és kalciummal látja el, valamint magas rosttartalmán túl rengeteg vitamint is rejt magában. Már csak ezért is érdemes fogyasztani. Ami a fasírtot illeti, az alábbi hozzávalókból állnak össze a lencsegolyók – a megadott mennyiségből nagyjából 20 darab közepes méretű fasírt készíthető: 530 gramm konzerv lencse, 2 gerezd fokhagyma, 50 gramm liszt, 150 gramm zsemlemorzsa, 1 mokkáskanál őrölt kömény, 2 darab tojás, 1 teáskanál mustár, 2 csokor petrezselyem, só, bors és bő olaj a sütéshez.

A lencse levét leöntjük, majd aprítógépben a fokhagymákkal együtt darabosra – de nem pépesre – zúzzuk. Egy tálban hozzáadjuk a lisztet, 50 gramm zsemlemorzsát, sózzuk és borsozzuk, majd köménnyel ízesítjük. Beleütjük a tojásokat, hozzáadjuk a mustárt és az apróra vágott petrezselymet, majd az egészet alaposan összekeverjük.

Ha a végeredmény túl lágy, némi zsemlemorzsa hozzáadásával könnyedén formázhatóvá tehetjük. Enyhén olajos kézzel kis gombócokat formázunk, kilapítjuk őket, majd meghempergetjük a maradék zsemlemorzsában. Előmelegített, bő olajban nagyjából 5 perc alatt készre sülnek.

Ami a köretet illeti, tálalhatjuk burgonyával – legyen az sült, főtt vagy pürésített –, fogyaszthatunk mellé rizst vagy bulgurt. Ha egy kis pluszra vágyunk, a majonézes krumpli­saláta is ízletes alternatíva.