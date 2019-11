Vasárnap adventi futás a Várkörúton, a Szent Kristóf Ház biztosan győz

Karácsonyfák utcája, jótékonysági futás, szaloncukor-­készítés, mézeskalácsillat, „kézműves” zene. Adventre készül a koronázóváros a Rác utcától a Várkörúton át a Vízivárosig és tovább.

A Rác utcában november 30-tól szombatonként gyullad a gyertya, készül a mézeskalács, hangzanak el a karácsonyváró dallamok, mutatják a figurákat a kézművesek: többek között gyöngyfűzők, filcdíszkészítők, szaloncukor­szakácsok, nemezelők és mások. A Kézművesek Háza és a Mesterségek Háza egyaránt helyszín lesz. Az egyik házban mindig lesz mézeskalács. Szenczi Jánosné Zsuzsától, a Fehérvári Kézművesek Egyesülete elnökétől tudjuk: szülőknek, gyerekeknek közös családi programpontokat eszeltek ki.

A ráadásnap december 13-án, pénteken, Luca-napján lesz. Ekkor Luca-napi szokásokat elevenítenek fel a Rác utcában, köztük a lucaszék készítésének titkait és a lucabúza vetését. Tudják, mi az, s mire jó? No, hát akkor ott a helyük 13-án! Az a nap úgyis elég különleges lesz.

A Rác utcai kézművesek felhívással éltek a fehérvári általános iskolák felé: karácsonyfa-szépségversenyt rendeznek! Jelentkezés december 2-ig itt: Rác utca 27. vagy [email protected]. A díszítés napja a már emlegetett péntek 13. Melyik lesz a legszebben feldíszített fa? Közönségszavazat dönt a győztes osztályról. A fenyőket a szervezők adják.

Most szombat délelőtt, 11 órától a Szent István Művelődési Házban tart betlehemi kiállításmegnyitót az egyesület. A tárlatra pályázaton kértek be műtárgyakat, érkeztek is bőven. Sőt, egy zenész is jelentkezett: új karácsonyi dalokkal. Ezek is felcsendülnek.

Másnap, december 1-jén 11 órakor rajtol az Adventi jótékonysági futás, erről már egy másik tegnapi tájékoztatón beszéltek annak szervezői. A várkörúti futásra a helyszínen nevezhetnek a sportosok. Két távon futhatnak, 1 és 5 kilométeren. Sportszakmailag idén is az ARAK segíti a szervezést. Az adományokat a Szent Kristóf Ház, valamint az őket is támogató Fehérvár Travel Alapítvány kapja.

Elhangzott, ugyanők lesznek a kedvezményezettjei a január 11-ei Székesfehérvári Jótékonysági Estélynek is, amelynek ezúttal is Miklósa Erika operaénekes lesz a házigazdája. Vendég: Balázs Zoltán zongoraművész. Ez a rendezvény a focistadionban lesz. Jegyek a Tourinform irodájában válthatók.

A Víziváros is tele lesz adventi programokkal: szombat délutánonként, mindig 15 órától. Az ottani suliban lesznek a rendezvények: iskolai, óvodai csoportok előadásai, gyerekműsorok, kézműves foglalkozások várják a környékbelieket.